Магнезий при нерви и стрес: Кога е най-добре да се приема

Д-р Ксения Машкина говори за основните принципи, които трябва да се спазват при прием на магнезий, за да се извлече максимална полза от него. Това е една от онези добавки, които могат да се приемат по всяко време на деня. Но има някои особености.

Кога е най-добре да се приема магнезий?

Лекарят споделя, че сутрин се приемат магнезиеви препарати, за да се попълни дефицитът на този елемент в организма, а вечер - за да се повлияе на нервната система и да се подобри качеството на съня.

„Магнезият може да се приема на гладно. Той не е елемент (като цинка например), който дразни лигавицата на стомаха и червата. Магнезият няма тези свойства“, отбелязва експертът.

Но е важно да вземете предвид точната форма на магнезий, която приемате. Например, магнезиевият малат може да причини леко усещане за парене в стомаха.

Магнезият се абсорбира по-добре на гладно. Но можете да го приемате и с храна или след хранене. Това няма да намали ефективността на лекарството. В този смисъл магнезият е универсален микроелемент.

По-добре е магнезият да се пие с вода. Това е единственото правило, което трябва стриктно да се спазва. Водата е оптималният „разтворител“ за магнезий във всякаква форма. Не кафе, не чай - само вода.

"Поддържащата дневна доза магнезий за възрастен е 400 мг. Подходящата за вас форма на магнезий е най-добре да се избере със специалист, който ще вземе предвид всички характеристики на вашето здравословно състояние и ще ви помогне да изберете оптималната форма", съветва експертът.

Още за ползите от магнезия

Магнезият има положителен ефект върху стомашно-чревния тракт. Голяма част от него се съдържа в храносмилателните ензими, така че насърчава добрата функция на червата. Използва се при стомашни проблеми, включително запек.

Други основни роли на Mg:

облекчава хипертонията;

участва в нормализирането на процесите на жлъчна секреция, стимулирайки я;

създава баланс между липопротеините с ниска и висока плътност;

стабилизира функционирането на мозъка и нервната система, елиминира стреса и тревожността;

нормализира функционирането на женската и мъжката репродуктивна система, може да се приема по време на ПМС за облекчаване на менструалния цикъл;

подобрява усвояването на витамин В.

Алкохолът, тютюнът (по-специално никотинът), мазните и рафинирани продукти водят до изчерпване на магнезия в организма и пречат на неговото усвояване, така че е препоръчително да изключите такива продукти от диетата си, ако има недостиг на микроелемента.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

