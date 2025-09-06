Полезни, но и вредни. Класацията на най-добрите плодове

Зеленчуците и плодовете безспорно са най-полезната храна, но и те имат своите специфики, които ги правят в по-голяма или по-малка степен полезни за хората. Всеки човек дневно трябва да консумира най-малко пет порции плодове и зеленчуци. Те могат да бъдат пресни, така и замразени, сушени или консервирани варианти. Редовният им прием понижава риска от сърдечни заболявания, инсулт и някои видове рак.

Съхранявате тези плодове в хладилник? Правите огромна грешка

Класацията

Доктор Сураб Сети, гастроентеролог от Калифорния и възпитаник на Харвард, предупреди, че един от най-често консумираните плодове може да се окаже вреден за стомашно-чревното здраве, съобщи Mirror. Той класира плодовете от най-полезни до най-лоши за червата. Според него най-добрият избор са боровинките, тъй като са богати на антоцианини и разтворими фибри, които подхранват полезните бактерии и намаляват възпаленията.

Още: Плодове и зеленчуци през лятото: Помагат ли да се "запасите" с витамини за зимата

В класацията високи позиции заемат още кивито, нарът и ябълките. Крушите също са полезни, защото съдържат много фибри и създават усещане за ситост, макар че в по-големи количества могат да предизвикат газове.

7 неподозирани ползи от консумацията на киви

По-ниско в списъка са цитрусите, пъпешите и гроздето, като последното дори може да предизвика подуване и резки скокове на кръвната захар заради високото съдържание на натурални захари и малкото фибри, предаде БГНЕС.

Най-неполезните

Още: Как правилно да съхраняваме ябълки, за да ги запазим свежи за по-дълго време

Според д-р Сети най-лошият плод за червата са презрелите банани. Причината е, че нишестето им се превръща в прости захари, които бързо покачват кръвната захар и почти не осигуряват "гориво" за полезните бактерии. Това може да доведе до подуване и дискомфорт. Експертът препоръчва консумация на леко зелени банани, тъй като съдържат устойчиво нишесте, което ферментира от чревните микроби и образува късоверижни мастни киселини – полезни за дебелото черво.

Летни култури, които събираме през есета

Снимки: iStock