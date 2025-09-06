Беше част от "златното поколение" на Португалия, което не спечели нищо, а днес е един от най-успешните треньори в историята на любимия си клуб

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Това да бъдеш победител изисква невероятна дисциплина и манталитет. Способността да вдъхновяваш другите да печелят изисква още повече - изисква лидерство, харизма, характер, съпричастност, увереност и вяра, които са непоклатими, когато всичко е насочено срещу теб. Изисква се и невероятна работна етика и внимание към детайлите. Като човек, чийто произход е означавал, че шансовете са били насочени срещу него, Серджо Консейсао по някакъв начин е развил всички тези качества. Той е печелил като играч, има невероятни успехи като треньор, а извън терена е отдаден на семейството си, религията си и хората, които обича.

Тъмната страна и светлината на един португалски лидер

Въпреки че е бил много успешен играч и мениджър в Португалия, а по време на кариерата си е играл и в Италия, Консейсао не е толкова добре познат на футболните фенове. На 50-годишна възраст Консейсао има 13 години треньорски опит зад гърба си. Освен това вече има средно по един трофей на година и вече има и стадион, кръстен на негово име. Но за да разберем как е станал толкова успешен, е важно да разберем кой е той и откъде идва.

Серджо Пауло Марсениро да Консейсао е роден през 1974 г. в скромни условия в село близо до област Коимбра в Португалия. Усвоява етиката на трудолюбието от баща си, който е зидар, и майка си, която е домакиня, тъй като е едно от осемте деца. Той помага на баща си да работи и през ваканциите, за да помогне на семейството.

Бащата на Консейсао е бил много строг и рядко е изразявал любов към децата си, докато майка му е била всичко за него. Религията играе изключително важна роля по отношение на неговото равновесие в живота и израстване. Но той е казвал, че е благодарен за строгото си възпитание, описвайки баща си като "селски човек, трудолюбив и с фантастични принципи", и вярва, че дисциплинираният начин на живот на баща му е помогнал да се оформят характерът, личността и начинът му на отношение към другите.

Серджо и ръководството едва убеждават баща му за първия му голям трансфер

Въпреки че Консейсао е бил фен на Спортинг Лисабон като дете, както повечето хора в селото му, той играе за местния клуб Академика в младежките им отбори. Баща му го водел на тренировки с мотоциклета си. Появява се възможност да подпише с голям клуб, като интерес към младия играч проявяват от Бенфика, Спортинг и Порто. Но на Серджо и на директорите на Порто им отнема месеци да убедят баща му да го пусне в голям град като Порто. И така, през 1991 г., когато е 16-годишен, баща му се съгласява и го придружава при подписването на договор с португалския гигант. Само един ден след като подписва обаче, баща му загива при пътнотранспортно произшествие.

"Тъмната страна" на Серджо Консейсао

Сякаш това не е достатъчно тежко за един млад тийнейджър, но скоро след това той губи и брат си при инцидент в стоманодобивен завод, а майка му е парализирана от едната страна и прикована към инвалидна количка. Тя също си отива от този свят по-малко от две години след смъртта на баща му. Той описва загубата на майка си като най-трудния момент в живота си и казва, че след това просто се е чувствал изгубен. Дори е мислел да се откаже от футбола, след като я е загубил, и е казал, че трудното му детство е оставило у него "тъмна страна", която никога няма да му позволи да бъде "100% щастлив". За щастие обаче травматичните му преживявания не го карат да се откаже от футбола и той остава в Порто.

Престоят в Серия А

През по-голямата част от кариерата си Консейсао играе като дясно крило. Първите три години от кариерата си в Порто прекарва под наем в клубове от втора португалска дивизия. При завръщането си при "драконите" вкарва девет гола за две години и е част от отбора, който печели титлата в Португалия, както и трофея за Купата. Успехите му там привличат вниманието на Лацио от Серия А и през 1998 г. е трансфериран за 11 милиона евро. Дебютът на Серджо с екипа на Лацио е в Суперкопа срещу Ювентус. Той вкарва победния гол в този мач, а също така играе важна роля за спечелването на Купата на носителите на купи на УЕФА през същия сезон. Първите му голове в Серия А са вкарани при голямата победа срещу Интер, а след това помага на Лацио да спечели Скудетото, Копа Италия и Суперкупата на УЕФА.

Като част от трансферна сделка, при която Ернан Креспо отива в Лацио, Консейсао отива в другия край на страната - в Парма, където прекарва сезон 2000/2001. Отново вкарва гол при дебюта си в мач за Купата на УЕФА. Той изкарва силен сезон с тима, въпреки че той завършва с контузия за него, и всъщност е свързван с Милан, както и с Ювентус и Манчестър Юнайтед. Парма обаче го използва в трансферна сделка, за да отиде в Интер срещу друг играч в замяна. Въпреки че прекарва два сезона с екипа на "нерадзурите", той отбелязва само един гол, затова напуска по взаимно съгласие през 2003 г. Връщайки се в Лацио, той отново изпитва трудности и през януари 2004 г. напуска, за да се върне там, където започна всичко - в Порто.

Денят, в който Консейсао наплю съперник и на практика приключи кариерата си

Завръщането на Серджо в Порто обаче продължава само шест месеца. През сезон 2004/2005 той започва наново в Белгия, където преминава в Стандарт Лиеж. Още през първия си сезон в клуба печели наградата "Златната обувка на Белгия". За трите си години в Лиеж той отбелязва 21 гола, което е най-доброто му постижение за един клуб. Там обаче е въвлечен и в спорове, тъй като през март 2006 г. получава наказание заради плюене по съперник и нападение над съдия. Забраната беше 4 месеца и половина незабавна забрана, с допълнителни 31 месеца и половина условно, в очакване на добро поведение.

През 2007 г. преминава в кувейтския отбор Ал Кадсия, но не е щастлив там и през януари търси трансфер, надявайки се да се върне в Португалия. В крайна сметка се присъединява към гръцкия ПАОК през януари 2008 г., където се връща във форма и всъщност е назначен за капитан за сезон 2008/2009, след като става обичан заради лидерството си и предаността си към фланелката. В началото на сезон 2009/2010, се бори постоянно с контузии в коляното, което го предизвиква да сложи край на кариерата си през октомври 2009 г.

Консейсао е част от "златното поколение" на Португалия

Консейсао се изявява и на международната сцена с националния отбор на Португалия. От 1995 г. той е част от състава на "мореплавателиите" под 21 години, за които записва 7 мача и един гол. След това започва да играе за старшия национален отбор на Португалия, като дебютира през 1996 г. и има 56 участия за страната си. На Евро 2000 вкарва хеттрик срещу Германия и отбелязва четири гола по време на квалификациите за Световното първенство през 2002 г.

Той е част от отбора, който е смятан за "златното поколение" на Португалия, но това поколение всъщност не печели нищо. А времето му в националния отбор беше прекъснато на 28-годишна възраст с назначаването на бразилския мениджър Луис Фелипе Сколари - нещо, за което Сержиньо изрази съжаление, че е останал извън състава. Той смята, че е заслужавал да играе в турнира Евро 2004, който се провежда в Португалия, и националният отбор стига до финала, въпреки че губи от Гърция.

Мениджърът Консейсао

Консейсао се пенсионира, след като е спечелил 13 отборни трофея като играч, в допълнение към индивидуалното отличие "Златната обувка на Белгия". Веднага след оттеглянето на Консейсао като играч в ПАОК той приема директорския пост в клуба и остава на този пост през този сезон, докато португалският мениджър, за когото е играл, подава оставка и той също напуска. Оттам той се присъединява към бившия си клуб Стандарт Лиеж, където става помощник-треньор. Първата му позиция на старши треньор е в Олханензе, който играе в португалската Примейра Лига. Впоследствие Консейсао води отборите на Академика, Спортинг Брага, Виктория Гимараеш, Нант, Порто и Милан. Консейсао се превръща в един от най-успешните треньори в историята на "драконите", печелейки 11 титли за седемте си години в клуба.

След като напуска Порто като втория мениджър с най-много титли в историята на клуба, Серджо има и други предложения, но той избира да премина в Милан. Престоят му на "Сан Сиро" продължава само един сезон, преди да бъде заменен от Масимилиано Алегри съвсем наскоро. Това остави Серджо Консейсао без работа в момента. Едно е сигурно обаче – очакваме съвсем скоро някой клуб да се обърне към опитния специалист с надеждата, че той ще пренесе дисциплината си в отбора и ще напише следващата страница в историята си.

Автор: Дария Александрова

