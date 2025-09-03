Витамин С: С какво да го приемаме и в какви дози?

Витамин С е едн от най-важните витамини. Но за да се усвои максимално, трябва да се приема не само в правилната доза, но и по правилния начин. Руският диетолог д-р Елена Суханова обяснява с какво трябва да се комбинира витамин С, за да се подобри усвояването му, както и как правилно да се избере дозата на му.

Правилен прием на витамин С

„Ако нямате киселини и сте над 40 години, е по-добре да приемате витамин С под формата на аскорбинова киселина, която повишава киселинността на стомаха. Калциевият аскорбат също е популярен, но ползите му пред стандартния витамин С не са доказани“, казва експертът.

Как да разберете дали приемате достатъчно витамин С?

Лекарят отбелязва, че и двете форми на витамин С се абсорбират добре.

"Витамин С е „приятелски настроен“ с витамин Е и А, липоева киселина, витамини P, B1, B2 и B12, както и с желязо. Тези лекарства са кофактори един за друг. За стандартна профилактична дневна доза се счита количеството от 90 мг, но всичките му свойства се разкриват напълно, когато се приемат по 150 мг на ден", казва експертът.

Тъй като вит. С е водоразтворим и бързо се отделя от организма, диетологът препоръчва приема му в доза от 250 мг.

"Няма смисъл да се приема повече наведнъж - остатъците ще преминат транзитно и просто ще се отделят от организма с урината. В случай на силен стрес или по време на периода на възстановяване след тежко заболяване можете да приемате от 500 до 2000 мг витамин С на ден, като разделите тази доза на няколко приема на ден", казва експертът.

Специалистът допълва, че в по-голяма доза витамин С има антидепресивен ефект, но такава дозировка трябва да бъде съгласувана с лекар.

"Шипките, касисът, морският зърнастец, кивито, доматите, картофите, киселото зеле, зеленият лук, малините, лимонът, червеният пипер, магданозът, броколите и копърът са богати на витамин С. Горските плодове са допълнителен източник на витамин С. Не забравяйте обаче, че витамин С се разрушава по време на термична обработка", казва експертът.

Бялото зеле е лидер по съдържание на витамин С. Трябва да се отбележи, че дори по време на обработката му полезните свойства на това хранително вещество не се губят. Киселото зеле съдържа особено много аскорбинова киселина.

Сладките чушки са не по-малко здравословни от зелето. Те също така имат доста високо ниво на витамин С, което е полезно за имунитета. В същото време чушките, в зависимост от цвета си, имат определени свойства. Зелените чушки съдържат фолиева киселина, докато червените чушки съдържат много ликопен.

