Експерти разкриват: Ето кога и как да пиете пробиотици за максимален ефект

Пробиотиците, могат да помогнат за укрепване на имунната система, подобряване на нивата на кръвната захар и инсулиновата чувствителност, ускоряване на метаболизма, подпомагане на поддържането на теглото и дори облекчаване на тревожността и депресията.

Още: Разликата между витамин D2 и D3: Кой е най-подходящ за вас

Ако това са ползи, които търсите (и наистина кой не би), вероятно искате да знаете най-доброто време за прием на пробиотици, за да получите максимални ползи. Експерти по хранене споделят най-доброто време за прием на пробиотици, както и най-добрите храни, с които да ги приемате, как да добавите богати на пробиотици храни към диетата си и други.

Кога е най-подходящото време за прием на пробиотици?

„Някои проучвания показват, че най-доброто време за консумация на пробиотици е по време на или след хранене“, казва Миа Син, диетолог. „Най-доброто време от деня за прием на пробиотици обаче не е окончателно установено.“ По-важно от това кога ги приемате е изобщо да ги приемате.

Още: Само 5% от хората с хипертония знаят този трик за контрол на кръвното налягане

„Най-доброто време за прием на пробиотици е, когато ви е най-удобно и когато ще се сетите да ги приемате“, добави Джанел Конъл, диетолог. „Постоянството е ключово за подпомагане на ефективността на пробиотиците и значимите промени във вашия микробиом.“

Хилари Макалистър, химик, добавя: „Повечето клинични проучвания върху пробиотиците не контролират времето на деня и въпреки това показват добри ползи.“ По-важното е да се уверите, че ги приемате всеки ден.

Трябва ли да приемате пробиотици с храна?

Като се има предвид, че са фокусирани върху храносмилането, е естествено да се вземе предвид времето за хранене, когато се приемат пробиотици. Но не всички марки са създадени еднакви, обясни Мастанех Шарафи, доктор по медицина. „Винаги е най-добре да следвате указанията на етикета на продукта“, казва тя. „Някои марки препоръчват приема на пробиотика си на гладно, докато други предлагат да се приема с храна.“

Още: Всички мислят, че плодовете вечер вредят – експертите разкриват истината

Според експертите няма нищо лошо в приема на пробиотици с храна и тъй като често се препоръчва, не може да навреди - освен ако инструкциите на опаковката не посочват друго. „Приемът им преди закуска може да е предпочитаният вариант, защото храносмилателната ви система е била в покой за продължителен период от време и пробиотикът има по-малко съпротивление при достигане до червата“, казва Стефани Салета, диетолог и учен по хранене.

От друга страна, приемът на пробиотици с храна може също да им помогне да преживеят храносмилателния си процес. Конъл обяснява, че храната може да действа като защитна бариера, „помагайки на пробиотиците да оцелеят през стомашната киселина и агресивните жлъчни соли, за да достигнат до долните черва, където могат да бъдат най-ефективни“.

Още: Една купа от ТОВА преди хранене променя всичко

Салета препоръча да се консултирате с лекар за насоки относно избора на правилния щам и правилното време на деня за приема му, както и да се насочим към храни, богати на пробиотици и фибри, за да получим подобни ползи. „Изследванията показват, че голямото разнообразие от плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и бобови растения ще подобри пробиотичния състав на червата ви“, добави тя.

Храни, които трябва да консумирате с пробиотици

Пребиотичните храни, които насърчават растежа на полезните микроорганизми и са известни като храна за пробиотици, е добре да се консумират заедно с добавката, казва Шели Болс, диетолог-нутрициолог.

Пребиотиците включват лук, банани, йерусалимски артишок, овес, леща, бадеми, аспержи, ечемик, пшенични трици, зеленолистни, ямс, ябълки, чесън, праз, соя, ленено семе, морски водорасли и какао.

Храни, които трябва да се избягват с пробиотици

Още: Една храна, която подсилва имунната ви система по-добре от витамините

Конъл и Син казват, че за да извлечете максимума от пробиотичните добавки, трябва да избягвате ултрапреработени и сладки храни, които подхранват вредните бактерии, както и изкуствени подсладители, алкохол и мазни храни, които нарушават чревния баланс. Те също така препоръчват да се избягва прекомерната консумация на алкохол.

Хранителните добавки са продукти, предназначени да допълнят диетата ви. Те не са лекарства и не са предназначени за лечение, диагностициране, облекчаване, предотвратяване или лекуване на заболявания. Бъдете внимателни, когато приемате хранителни добавки, ако сте бременна или кърмите. Също така, бъдете внимателни, когато давате добавки на дете, освен ако не е препоръчано от неговия лекар.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: Комбинирайте правилно храните и тялото ви ще ви благодари – ето как