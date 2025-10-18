Идват ли магнитни бури тази седмица? Разберете как да проверявате за тях и защо ви тормозят

Мрачните периоди с магнитни бури са истинска напаст за немалък дял от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще коментираме абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и в един момент ще ви разкрием начин, по който да разбирате с пълна валидност в кой период ще ударят магнитни бури.

Как да разберем дали сме под въздействието на магнитните бури?

Различни проучвания сочат, че почти 49 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последно време броят им расте. Не всички от тях допускат, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се усещат, могат да бъдат усетени ден по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Магнитните бури обаче могат да бъдат преодоляни - всеки може да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да запазите бодрост и свежест. Затова тук ще ви посъветваме за всичко, което ви е изключително важно да знаете за магнитните бури и какво да приложите, за да се преборите с тях.

Знаете ли дали сте метеочувствителни?

В случай, че магнитните бури ви въздействат недобре, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Дори и да е така, това не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят значително повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Характерно за тях е и безсънието. Характерна за тях е също по-ниска работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Субективното усещане за задух е често срещано.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво бихте могли да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Магнитни бури и правилно хранене

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от изключително значение за здравословния ви статус. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Консумирайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително полезен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От домашните гозби, от варивата сега е перфектният момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-правилният избор е да е ръжен, защото за него са характерни най-ценните съставки - витамините от групата Б, които имат силно въздействие за нервната система. Отстранете от менюто белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите кипяща смес от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Не залагайте на месото, да се консумира повече риба.

• 8 супер полезни навика при магнитна буря

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. В никакъв случай не пропускайте добрия сън - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една поне пет минутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Има и неща, от които ще е добре да се лишите - това са пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще има хубава роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и шофирайте внимателно.

За финал - ето къде да проверите за магнитните бури

Навярно сте установили, че в новинарските агенции е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче много малко от тях имат общо истината. Всъщност истината е, че има един-единствен подход, с който да се информирате навреме за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук