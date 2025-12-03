Яжте това всеки ден и ще забравите за болката в ставите

Има много фактори, които влияят на това да останете активни, подвижни и да не изпитвате болка с напредване на възрастта, от спазване на правилно хранене до включването на силови тренировки в рутината ви. Въпреки че понякога се пренебрегва, здравето на ставите ви също е ключов фактор за здравословното остаряване.

Ето защо консумацията на храни за здравето на ставите е от ключово значение, за да се гарантира, че ще можете да се движите по желания от вас начин в продължение на години.

Най-добрите храни за здравето на ставите

Някои храни съдържат хранителни вещества, които помагат на връзките и мускулите, докато други действат срещу възпалението. „Диетата, която поддържа здравето на ставите, е противовъзпалителна“, казва Вики Кьониг, регистриран диетолог с магистърска степен в Nutrition-Wise. По-долу специалистите споделят храни, които можете да консумирате за по-добро здраве на ставите.

Кейл

„Листните зеленчуци като къдравото зеле са богати на витамин К, който е свързан с по-здрав хрущял и по-малко прогресия на остеоартрит“, казва Кьониг. Освен това, ако консумирате къдравото зеле със зехтин, ще го направите по-вкусно и ще удвоите ползите за здравето на ставите.

Зехтин

Многобройни проучвания показват, че зехтинът е високоефективен за намаляване на възпалението, което може да причини болки в ставите, особено при автоимунни заболявания като ревматоиден артрит и лупус. Кьониг обяснява, че полифенолите в екстра върджин зехтина инхибират активността на ензима COX, който е същият механизъм, който ибупрофенът използва за облекчаване на болката.

Портокали

Портокалите и другите цитрусови плодове са пълни с витамин С, който играе ключова роля в образуването на колаген. „Колагенът е ключов структурен протеин във връзките и сухожилията и е важен за здравето на ставите“, отбелязва Кьониг.

Боб

„Бобът не само съдържа антиоксиданти и фитонутриенти като полифеноли, които помагат за намаляване на възпалението в тялото, но е и богат на растителни протеини, които помагат за поддържането и възстановяването на ставните тъкани, мускулите и хрущялите“, казва Кьониг.

Сьомга

„Омега-3 мастните киселини EPA/DHA в сьомгата могат да намалят производството на провъзпалителни съединения като цитокини и ейкозаноиди“, обяснява Кьониг. Проучване установява, че омега-3 значително облекчават болката от остеоартрит (хроничната дегенерация на хрущяла в ставите, която може да се случи с напредване на възрастта) и подобряват функцията на ставите. Други мазни риби като скумрия, аншоа и сардини ще осигурят същите предимства.

Спанак

Ако не сте фен на къдравото зеле, спанакът е друг листен зеленчук, който е отлична за ставите ви. „Пълен е с витамин К, магнезий и калций“, казва Кьониг. „Това са важни витамини и минерали, необходими за поддържане на здрави кости и стабилност на ставите.“

Боровинки

Проучване установява, че ежедневната консумация на боровинки намалява болката и сковаността и подобрява походката и мобилността при хора с остеоартрит. Кьониг обяснява, че полифенолите, флавоноидите и антоцианините са отговорни за намаляването на възпалението, което причинява болка и скованост.

Куркума

Кьониг препоръчва готвене с куркума, яркооранжева подправка с мек вкус, която е мощно противовъзпалително средство. Едно проучване установява, че куркуминът, активната съставка в куркумата, може да бъде полезен при остеоартрит на коляното.

Леща

Подобно на боба, лещата също съдържа фитонутриенти, които се борят с възпаленията и поддържат ставите здрави. „Богати на фибри, те също така поддържат чревния микробиом, което помага за регулиране на възпалението и имунната функция“, добавя Кьониг.

Ягоди

Подобно на боровинките, ягодите са „богати на полифеноли, които са мощни антиоксиданти, помагащи за намаляване на стреса и възпалението в ставите“, обяснява Кьониг. Те също така доставят витамин С.

Пълнозърнести храни

Пълнозърнестите храни като киноа и елда значително намаляват нивата на ключови възпалителни маркери, което може да играе роля за поддържането на ставите здрави и без болка.

Орехи

Орехите са изключително богати на омега-3 мастни киселини, мазнините, които се намират в мазните риби, за които е доказано, че се борят с възпаленията. Орехите намаляват нивата на биомаркери за артрит, както и забавят активността на гените, участващи в разрушаването на костите.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

