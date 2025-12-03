Ето как закуската може да е ключът към по-дълъг живот

Всички сме чували поговорката, че закуската е най-важното хранене за деня. Сега ново изследване показва, че точното време за закуска и другите хранения също може да е доста важно, особено с напредване на възрастта.

Проучване траещо десетилетия на изследователи от болницата в Масачузетс и Университета в Манчестър е проследило близо 3000 възрастни на възраст от 42 до 94 години в продължение на средно 22 години. Екипът е проследил времето за хранене на участниците, начина им на живот, генетичните им данни и здравословните им резултати, за да види как хранителните им графици се променят с възрастта, както и какво означават тези промени за дългосрочното здраве.

Резултатите от проучването

Това, което те открили, е, че с напредване на възрастта участниците са били склонни да се хранят по-късно през деня. Времевият период, в който са били консумирани всички хранения всеки ден, също се е стеснил.

Но може би най-важният резултат от проучването е откритието, че по-късната закуска е свързана с по-висок риск от смърт.

Участниците в групата, която се храни рано, имат 10-годишна преживяемост от близо 90%, в сравнение с приблизително 87% за тези от групата, която се храни късно. Освен това, всеки допълнителен час забавяне на закуската е бил свързан с 8-11% по-висок риск от смъртност, в зависимост от статистическия модел, дори след отчитане на фактори като възраст, пол и начин на живот.

Защо времето за хранене може да се промени

Изследователите отбелязват, че причините участниците да закусват по-късно понякога са свързани със здравословни проблеми. Възрастните хора с умора, депресия, тревожност и множество хронични заболявания са по-склонни да се хранят по-късно. Трудностите при приготвянето на храна и лошото качество на съня също са фактор за забавянията, както и генетичната предразположеност към по-късно ставане.

Тъй като проучването е било наблюдателно, това може да е от голямо значение. Напълно е възможно повишената смъртност сред хората, които се хранят късно, да е свързана с основни здравословни или генетични проблеми, с които са се сблъсквали, и които също са ги накарали да отлагат храненията си.

С други думи, въпреки че има корелация между отлагането на храненето и по-високия риск от смъртност, това проучване не доказва, че самото отлагане е причината. Заслужава да се отбележи също, че проучването е съсредоточено предимно върху хора със светъл цвят на кожата и се е основавало на самооценка на времето за хранене.

Трябва ли да закусвате рано?

Все пак всичко това предполага, че поддържането на последователно време за хранене – особено започването на деня със закуска по-рано – може да бъде маркер за по-добро цялостно здраве при възрастните хора. Промените във времето за хранене могат не само да отразяват основни здравословни проблеми, но и да повлияят на циркадните ритми, които помагат за регулирането на неща като съня и метаболизма.

Едно е сигурно: биологичният часовник има повече значение, отколкото си даваме сметка. Дори ако късната закуска не е основната причина за по-високия риск, тя често е знак, че нещо в ежедневния ритъм е нарушено. А когато ритъмът се наруши, страда и здравето.

Затова финалният извод е прост. Не е нужно да преобръщате живота си, но има смисъл да обръщате внимание на това кога започвате деня си. Една по-ранна, спокойна закуска може да не е чудодейно средство, но е малък навик, който работи в полза на по-устойчиво здраве, по-добър сън и по-ясен вътрешен ритъм. Понякога именно тези малки, навременни избори водят до значителна разлика.

Въпреки че са необходими повече изследвания, поддържането на постоянна рутина за хранене в началото на деня може да бъде една проста стъпка към по-здравословно стареене.

