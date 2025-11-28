Ръцете ви треперят? Ето 9 начина да се справите с този проблем

Основната причина за треперенето на ръцете е нарушението на мозъчната функция. Този проблем обаче може да бъде следствие от щитовидната жлеза или страничен ефект от лекарства за астма, антидепресанти, литий и различни успокоителни.

Прекомерната употреба на кофеин може да повлияе на нервната система и да причини треперене на ръцете. Ниската кръвна захар причинява треперене на ръцете, заедно с отказ от алкохол или други пристрастяващи вещества. Стресът, безпокойството и нервността също могат да причинят треперене на ръцете.

Този проблем е сериозен и може да бъде предупредителен знак за някои неврологични проблеми, които могат да бъдат сериозни. Треперенето на ръцете може да бъде спряно и излекувано с някои прости начини и стъпки.

Още: Усещате първите симптоми на настинка? Ето как да я спрете на момента

Дръжте стреса под контрол

Стресът и безпокойството са едни от факторите, които допринасят за треперенето на ръцете. Ако искате да сте по-малко стресирани, тогава медитирайте, за да успокоите ума си. Дълбокото дишане е друга техника за премахване на стреса. Само 10 минути дишане през диафрагмата и нервната ви система ще бъде по-спокойна.

Пийте чай от лайка

Лайката има успокояващи свойства и облекчава безпокойството и стреса. Успокоява мускулните контракции и треперенето на ръцете. Пийте две до три чаши чай от лайка на ден или вземете вана с масло от лайка, за да успокоите нервите.

Още: Храна, която лекува възпаления и подсилва имунитета - и я има във всяка кухня

Упражнения за ръце

Упражненията за ръце не само ги укрепват, но и предотвратяват или намаляват треперенето на ръцете. Използвайте еластични стрес топки и ги затегнете здраво.

Задръжте за пет секунди и след това отпуснете ръцете си. Повторете това 10 пъти, всеки ден. Друго занимание, с което можете да се занимавате, е йога, която освен всичко друго ви помага да спите по-добре.

Чай от валериана

Още: Яжте това ежедневно и ще повишите имунитета си светкавично

Валерианата е успокояващо растение, което облекчава стреса и напрежението, така че е важно срещу тремор на ръцете. Можете да използвате сок от екстракт от валериана срещу треперене на ръцете или да пиете чая няколко пъти седмично. Това растение не трябва да се използва по време на бременност и кърмене.

B комплекс витамини

Витамините от група В са от съществено значение за поддържане на здрави нерви и мускули. Липсата на тези витамини води до загуба на координация и баланс между органите. Можете да приемате добавки или да консумирате храни, богати на тези витамини като: яйчен белтък, боб, грах, билки, органични млечни продукти и птиче месо.

Аминокиселини

Още: Лекари разкриват: Тези 3 храни спират стареенето на мозъка

Омега-3 мастните киселини са полезни за нервната система и следователно за възпалението, което може да влоши тремора на ръцете. Консумирайте повече рибено масло и яжте риба - сьомга, тон и сардини. Не се отказвайте от ленено семе, тиква и орехи.

Магнезий

Магнезият служи като електролит и помага за предаването на импулси между нервите и мускулите. Ако тялото няма магнезий, тогава ще се появят мускулни контракции и тремор на ръцете. Храните, богати на магнезий, са сусамово семе, боб, ядки, семена и билки.

Откажете се от кофеина

Още: Яжте това за закуска и мозъкът ви ще работи като машина цял ден

Ако ръцете ви треперят, сведете нивата на кофеин до минимум или го откажете напълно. Големите количества кофеин превъзбуждат нервната система и причиняват треперене на ръцете. Твърде много кофеин причинява главоболие, тревожност и нарушения на сърдечния ритъм.

Откажете се от алкохола и пушенето

Пушенето и алкохолът влияят зле на нервната система. Те го отслабват и причиняват треперене на ръцете. Имайте предвид обаче, че треперенето на ръцете може да се появи заедно с други признаци на алкохолна абстиненция.

Информацията в тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите от вашия лекар и не е предназначена да покрие всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Тази информация може да не отговаря на вашето специфично здравословно състояние. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: 7 храни, които ефективно намаляват подуването на корема