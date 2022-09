Витамин С е основен витамин, който е важен за множество функции, протичащи в тялото ни, като възстановяването на всички телесни тъкани, поддържането на здрава имунна система и др. Въпреки че тялото ни се нуждае от него, то не може да го произвежда, така че яденето на храни с високо съдържание на витамин С като броколи, брюкселско зеле, ягоди, чушки и домати е една от опциите за набавянето му. Друг вариант е приемът на хранителни добавки, който има не само ползи, но и определени недостатъци.

Ето какво ще се случи с тялото ни, ако всеки ден приемаме Витамин С:

1. По-висока антиоксидантна защита

„ Витамин С е ефективен антиоксидант, който елиминира от тялото вредните частици, наречени свободни радикали. Той намалява оксидативния стрес, причинен от дълготрайно възпаление след нараняване или инфекция. Дневната доза витамин С може също да помогне за производството на други естествени антиоксиданти, включително витамин Е и тетрахидробиоптерин", споделя експертът Шон Марчезе от "The Mesothelioma Center" пред изданието Ëat This, Not That".

Кои са най-важните витамини за очите и как да си ги набавим?

2. По-висока имунна защита

"Витамин С подобрява клетъчните ефекти на имунните клетки като фагоцитите и неутрофили. Ежедневният му прием може да помогне за изчистването на мъртвите имунни клетки след инфекция, предотвратявайки вредата от натрупването на странични продукти на имунната активност", споделя експертът.

3. Профилактика на онкологични заболявания

„ Повечето здрави хора не се нуждаят от ежедневни добавки с витамин С, но приемът им може да намали риска от някои видове рак при хора, които страдат от дефицита на това вещество. Витамин С също е полезен за пациенти с рак, които не могат да получат необходимите им хранителни вещества чрез перорален прием. Доказателствата сочат, че добавките с витамин С могат да помогнат за намаляване на риска от рак на панкреаса, хранопровода и простатата", пояснява експертът.

4. Намален риск от очни заболявания

„Когато се приемат заедно с други препоръчани витамини и минерали, е доказано , че добавките с витамин С намаляват риска от очни заболявания като свързана с възрастта макулна дегенерация и катаракта“, споделя Шон Марчезе.

Лекар разкри кога НЕ трябва да се приемат витамини

5. Повишен риск от камъни в бъбреците

„Ежедневният прием на витамин С не се препоръчва за всеки и той може да увеличи риска от някои неблагоприятни ефекти. Изследванията показват, че високите дози от този витамин, приемани ежедневно, увеличават риска от камъни в бъбреците с над 20% в сравнение с тези, които са приемали по-малко от дневното препоръчително количество от 90 mg", допълва експертът.

6. По-висок риск от лекарствени взаимодействия

„ Ежедневният прием на добавка на витамин С обикновено е безопасен и излишните количества от него се елиминират чрез урината. Но ненужно високите нива на витамин С могат да се натрупат в тялото с течение на времето и да причинят проблеми като стомашни спазми, повръщане, киселини и диария. Повишените нива на витамин С могат да взаимодействат опасно с други лекарства, като статини (вид лекарства против холестерол), лекарствата за разреждане на кръвта (варфарин) и хормонална заместителна терапия", допълва Шон Марчезе.

Важно: Статията е единствено с информативна цел и не замества консултацията със специалист!