Какво ще се случи с тялото ви, ако спрете да ядете сирене?

Сиренето е популярен продукт, който е любим на мнозина. То може да се консумира директно, както и да се използва за приготвяне на вкусни ястия. Но с консумацията му определено не трябва да се прекалява.

Ето какво се случва с тялото ви, ако спрете да ядете сиренето или поне го консумирате по-рядко:

1. Подобряване на тена и текстурата на кожата

Ако човек започне да яде по-малко млечни продукти, особено сирене, това се отразява на състоянието на кожата му. Проучване показва, че млякото провокира производството на себум, което допринася за появата на мазен блясък и обриви, пише изданието Eat This, Not That.

2. Подуването ще изчезне

"Ако имате проблеми с храносмилането и често страдате от подуване на корема, премахването или ограничаването на сиренето и млечните продукти може да ви помогне", споделя диетологът Триста Бест.

3. Намаляване на пристъпите на мигрена и главоболие

Факт е, че сиренето е чудесен провокатор на главоболие. Това се дължи на голямото количество тирамин в него.

4. Намаляване нивата на холестерола в кръвта

Сиренето е с високо съдържание на наситени мазнини, които могат да причинят сърдечни заболявания заради способността им да повишават нивото на „лошия“ холестерол в кръвта.

5. Намаляване на риска от рак

Казеинът е млечен протеин, който може да бъде "помощник" при развитието на тумори в тялото.

"Доказано е, че той повишава скоростта на растеж на някои видове тумори, като рак на простатата и рак на гърдата. И колкото повече сирене има в диетата на човек, толкова повече нараства потенциалният риск", споделя д-р Дана Елис Ханес.

Ако не искате напълно да се откажете от любимия си продукт, тогава е препоръчително да намалите количеството му в диетата. Според експерти не трябва да ядете повече от 15 грама сирене на ден.

