Забравете лекарствата: Това ново лечение спасява от хронична болка в кръста

Хроничната болка в кръста често се възприема като присъда за цял живот – месеци, а понякога и години на дискомфорт, ограничени движения и безброй неуспешни опити за лечение. Но какво, ако съществува подход, който може да промени начина, по който лекуваме един от най-разпространените здравословни проблеми в света?

Ами ако няколко сесии с психотерапия бяха достатъчни, за да осигурят трайно облекчение от болките в гърба? Ново проучване показва, че иновативен подход, когнитивно-функционална терапия, може значително да намали хроничната болка в долната част на гърба... за три години! Обещаващ пробив за милиони хора, страдащи от постоянна болка.

Лечение, което все още е малко известно, но обещаващо

Хроничната болка в гърба е една от водещите причини за инвалидност в световен мащаб. Досега конвенционалните лечения са водили до умерени и краткотрайни ефекти. Когнитивно-функционалната терапия (КФТ), която се фокусира върху образованието, движението и психосоциалните фактори, вече е демонстрирала благоприятни ефекти до 12 месеца. Дългосрочната ѝ ефективност обаче остава несигурна.

За да се отговори на този въпрос, клиничното проучване RESTORE, проведено в Австралия, проследява 492 пациенти, страдащи от хронична и инвалидизираща болка в долната част на гърба в продължение на три години. Участниците са разделени в три групи: обичайни грижи, само КФТ или КФТ с биофийдбек от сензор за движение.

Значителни резултати за три години

Резултатите от проучването са ясни:

И двете групи, лекувани с КФТ, са имали значително подобрение във физическите ограничения, свързани с болката, в сравнение с обичайните грижи;

Средното намаление на инвалидността е било –3,5 точки (само КФТ) и –4,1 точки (КФТ + биофийдбек) по скалата на Роланд Морис (0–24);

Интензитетът на болката също намалява, със съответно намаления от –1,0 и –1,5 по числената скала (0–10).

Разликите между двете форми на КФТ са малки и незначителни, което предполага, че добавянето на биологична обратна връзка не осигурява никаква съществена допълнителна полза в дългосрочен план.

Устойчиво и достъпно решение?

Според изследователите, тези резултати показват, че „сесиите с КФТ дават трайни ефекти след 3 години при хора, страдащи от хронична и инвалидизираща болка в долната част на гърба“. Професор Марк Ханкок, водещ автор на изследването, казва: „Поразителното е колко дълго трае ефектът.“ Той вярва, че КФТ би могла да бъде истинска „промяна на играта“, ако бъде широко възприета.

Въпреки това, проучването подчертава необходимостта от обучение на повече клиницисти и провеждане на допълнителни проучвания в различни здравни системи, за да се провери възпроизводимостта на резултатите и да се улесни мащабното им прилагане.

Резултатите от проведеното проучване дават надежда, че борбата с хроничната болка в кръста може да бъде не само по-успешна, но и по-устойчива във времето. Когнитивно-функционалната терапия се очертава като ефективен, достъпен и дълготраен подход, който може да върне качеството на живот на милиони хора. Предизвикателството сега е да се осигури по-широк достъп и обучение на специалисти, за да може тази „промяна на играта“ да достигне до всички, които имат нужда от нея.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

