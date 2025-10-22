Кардиолог: Това са първите признаци на сърдечно-съдови заболявания

Понякога аритмията, която се появява след хранене, може да е първият признак за проблеми със сърдечно-съдовата и нервната система, предупреждава руският кардиолог д-р Евгений Кокин, доктор по медицина. Ето какво още казва той за признаците на сърдечно-съдови заболявания.

Признаци на сърдечно-съдови заболявания: Как да ги разпознаете

Кокин споделя, че най-често аритмията по време или след хранене е просто физиологична характеристика на организма. Той обаче призова за повишено внимание, ако този симптом е съпроводен със замаяност, болка в гърдите, задух, слабост или загуба на съзнание. „Повтарящите се епизоди на учестен пулс след всяко хранене нарушават качеството на живот и сигнализират за скрити ритъмни нарушения. Това е причина незабавно да се консултирате с лекар“, подчертава кардиологът.

Лекар: 10 здравословни причини да ядете по едно авокадо на ден

Според него, предсърдното мъждене след хранене увеличава риска от образуване на кръвни съсиреци и инсулт, докато камерните аритмии, особено при хора, прекарали инфаркт, могат да доведат до внезапен сърдечен арест. Както обаче отбеляза кардиологът, само лекар може да определи вида на патологията, използвайки ЕКГ, 24-часово холтерово мониториране и анализ на кръвните електролити.

За да разпознаете сърдечно-съдовите заболявания в ранните етапи, трябва да обърнете внимание на симптомите:

диспнея;

промяна в кръвното налягане;

остра и силна болка в областта на гърдите;

бърз, бавен или неравномерен сърдечен ритъм;

повишена умора;

замъглено зрение, мъгла пред очите;

шум в ушите.

Младите са все по-застрашени от тихия убиец: Инфарктът

Сърдечните заболявания могат да се проявят по много различни начини, но най-често срещаното е коронарната артериална болест (КАБ), която възниква, когато мастни отлагания се натрупват в коронарните артерии на сърцето, процес, известен като атеросклероза.

Хората с високи нива на физическа активност в средна и напреднала възраст намаляват риска от преждевременна смърт с 42%. Списание BMJ съобщава за проучване на изследователи от университета в Кеймбридж, резултатите от което показват, че поддържането или увеличаването на физическата активност в средна и напреднала възраст е свързано с по-нисък риск от смърт. Изследователите твърдят, че физическата активност намалява риска от смъртност дори при хора със сърдечно-съдови заболявания и рак.

„Тези резултати са много окуражаващи, особено за хора със сърдечно-съдови заболявания и рак, които могат да се възползват от увеличена продължителност на живота, като станат по-активни“, отбелязват авторите на изследването.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте със специалист!

Кардиолог: Топ 3 на най - полезните плодове за сърцето