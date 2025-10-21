Кой ТРЯБВА да приема магнезий?

Магнезият е едно от най-популярните хранителни вещества днес - магнезиевите добавки обещават подобрен сън, облекчаване на крампи и прилив на енергия. Изданието The Conversation цитира учени, които обсъждат дали наистина всеки има нужда от магнезиеви добавки или това е просто маркетинг.

Всеки ли трябва да приема магнезий?

Магнезият е жизненоважен елемент, необходим за функционирането на над 300 ензима в тялото. Той участва в производството на протеини, поддържа мускулната и нервната функция, помага за освобождаването на енергия от храната и регулира кръвната захар и кръвното налягане.

Тъй като тялото не може да произвежда магнезий самостоятелно, то трябва да си го набавя от храната. Дневната нужда за възрастни е 310–420 мг, а за деца - 30–410 мг, в зависимост от възрастта и пола. Основните източници на магнезий са ядките, семената, пълнозърнестите храни, морските дарове, месото, бобовите растения и листните зеленчуци. Дори тъмният шоколад осигурява малко количество магнезий - около 146 мг на 100 грама, пише още изданието.

Дефицитът на магнезий е по-често срещан при хора с бедна на хранителни вещества диета, стомашно-чревни заболявания (като цьолиакия или болест на Крон), диабет тип 2, алкохолна зависимост и възрастни хора. Признаците на дефицит включват спазми, загуба на апетит, гадене, умора и неравномерен сърдечен ритъм. Нивата на магнезий могат да бъдат проверени с кръвен тест, предписан от лекар.

Магнезиевите добавки се рекламират като лечение за крампи, мигрена и нарушения на съня. Изследванията показват, че все още няма доказателства за полза при мускулни спазми при възрастни хора, а ефектите върху съня са противоречиви. Въпреки това, при мигрена, приемът на 122–600 mg магнезий дневно в продължение на 4–24 седмици наистина може да намали честотата и тежестта на пристъпите.

Магнезиевите добавки варират по дозировка (150–350 мг на таблетка) и състав. Някои съдържат витамини B6, C, D или други минерали (калций, манган, хром). Когато приемате мултивитамин, е важно да се вземе предвид общата доза, за да се избегне превишаване на дозата – особено витамин B6, който може да причини проблеми с нервната система.

Експертите, които изданието цитира, съветват, ако подозирате недостиг на магнезий, да не бързате да приемате хапчета - първо трябва да се консултирате с лекар и да си направите изследвания. В повечето случаи балансираната диета е достатъчна, пише още изданието.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

