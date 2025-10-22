Дори не сте подозирали: Милиони бактерии живеят в душа ви

Всяка сутрин пускате душа си. Но още преди парата да е напълнила банята, невидим облак от бактерии излиза от душа и минават по лицето ви. Горещата вода, която се стича по кожата ви, носи много повече от сапун, но трябва ли да се тревожите?

Скрита в последния метър от тръбите ви се крие малка екосистема. През нощта, докато спите, микробни колонии се образуват във вътрешността на маркуча и душа, наслаждавайки се на влажна, топла и спокойна среда. Когато се събудите, първата струя вода частично ги разрушава, изхвърляйки във въздуха фрагменти от биофилм – тези слузести слоеве, където бактериите живеят заедно, като микроскопични градове.

Какво се крие в тръбите?

Измерванията, направени в домове и лаборатории, са впечатляващи: стотици милиони бактериални клетки могат да бъдат открити на квадратен сантиметър тръба. Повечето са безвредни, но някои принадлежат към по-малко дружелюбни родове, като микобактерии – далечни братовчеди на причинителите на туберкулоза – или гъбички като Exophiala или Fusarium, които понякога могат да причинят инфекции.

Те растат, отслабват и след това започват да растат отново, в зависимост от употребата на душа. След четири седмици редовна употреба, китайски изследователи наблюдават пик в разпространението преди спад, последван от възстановяване след няколко месеца. Те също така откриха известната Legionella pneumophila, отговорна за легионелозата , особено след периоди на продължителен застой.

Бъдете сигурни, рискът за повечето от нас остава нисък. Според Фредерик Хамес, микробиолог в Швейцарския федерален институт по водни науки и технологии, само душовете, замърсени със специфични патогени, представляват опасност, особено за уязвимите хора. Ето защо болниците редовно подменят душовете си и стриктно поддържат водопроводните си системи.

Едно проучване показа, че гъвкавата PVC тръба съдържа до 100 пъти повече бактерии, отколкото модел от омрежен полиетилен (PE-X). Първата отделя повече въглерод, истински пиршество за микробите. Изборът на по-неутрални материали като неръждаема стомана или хромиран месинг следователно би ограничил монтажа им. И обратно, душовете тип дъжд или „нискоенергийните“ душове – колкото и полезни да са – увеличават образуването на фини аерозоли, които могат да пренасят бактерии във въздуха, пише Би Би Си.

Как можете да се предпазите

„Антибактериалните“ устройства, рекламирани от някои марки, обаче не изпълняват обещанията си. Вградените филтри или сребърните йони имат малък реален ефект върху микробното натоварване. „Проучванията показват, че те променят състава на колониите повече, отколкото го намаляват “, обяснява Сара-Джейн Хейг, професор в Университета в Питсбърг.

За щастие, няколко прости стъпки могат да помогнат за ограничаване на излагането. Започнете, като избягвате първите няколко секунди от къпането. Оставете водата да тече за минута-две, за да отмиете натрупаните микроорганизми – това е особено важно след продължително отсъствие. Поддържането на бойлера на 60°C също помага за възпиране на легионела, като същевременно регулирате температурата на изхода с термостатичен смесител, за да предотвратите изгаряне.

Проветряването на банята веднага след душ също намалява концентрацията на суспендирани частици, а ефективен абсорбатор може значително да намали броя на замърсените микрокапчици. Що се отнася до душа, редовното изплакване с много гореща вода или вана с лимонов оцет ще бъде достатъчно, за да разгради биофилмите. Уязвимите хора могат също да обмислят ежегодна смяна на маркуча и душа си.

В крайна сметка, вашият душ не е толкова „мръсен“, колкото изглежда; той е просто жив, оживен от сложен микрокосмос. Никога няма да можете да го прогоните завинаги, така че може би е добре да разберете как да съжителствате мирно с него.

Източник: БГНЕС