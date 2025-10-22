Откриха коя е идеалната закуска, която помага за сваляне на кръвното и защитава от инфаркт

Високото кръвно налягане е основен рисков фактор за инсулти и може да причини инфаркти, бъбречни заболявания и дори съдова деменция. Консумацията на определени храни сутрин може да помогне в борбата с този проблем, съобщава изданието Healthline, позовавайки се на научни изследвания.

Идеалната закуска за нормализиране на кръвното и предпазване от инфаркт

Солта е призната за един от основните виновници за хипертония. Натрият кара тялото ви да задържа излишни течности, създавайки натиск върху стените на артериите. Въпреки това, освен намаляването на приема на натрий, има и друг ефективен начин за противодействие на вредните му ефекти. Консумацията на храни, богати на калий, може да помогне за понижаване на кръвното налягане, тъй като този важен минерал насърчава елиминирането на натрия от тялото. Той също така насърчава отпускането на артериалните стени, осигурявайки по-плавен кръвен поток.

Кардилог: Това е най-добрият десерт за захарта, кръвното и холестерола

Американската сърдечна асоциация казва, че богатите на калий храни са важни за управление на високото кръвно налягане, известно още като хипертония, защото калият намалява ефектите на натрия. Колкото повече калий консумирате, толкова повече натрий губите с урината си. Калият също помага за облекчаване на напрежението върху стените на кръвоносните съдове, което допълнително понижава кръвното налягане.

Тези три основни храни за закуска съдържат впечатляващи количества калий, което ги прави идеални за контролиране на кръвното налягане от момента, в който се събудите. Това са авокадо, натурално кисело мляко и портокалов сок.

Клиниката в Кливланд отбелязва, че само половин авокадо съдържа приблизително 364 милиграма (мг) калий.

„Дори и да не ви е нужна друга причина да посегнете към гуакамоле, половин чаша кремообразно авокадо съдържа около 364 мг калий“, се казва в доклада.

Почти всеки я прави: Най-голямата грешка при измерване на кръвното

Healthline подчертава, че консумацията на обикновено кисело мляко предлага множество ползи за здравето. Киселото мляко е отличен източник на калций, рибофлавин и калий. Една чаша (245 грама) от това кремообразно лакомство осигурява 380 мг калий.

Според Medical News Today една чаша прясно изцеден портокалов сок може да съдържа до 496 мг калий. Малка чаша (150 мл) 100% портокалов сок осигурява около 7,5% от дневната нужда от калий. Тъй като връзката между калия и кръвното налягане е добре установена, храните, които са добър източник на калий, като например 100% портокалов сок, да бъдат полезни за здравето на сърцето, съобщава още изданието.

Разкриха по кое време на деня кръвното се повишава най-много

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и като заместител на вече назначеното лечение!