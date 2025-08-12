Лекар: Ако имате тези 4 симптома, вероятно страдате от диабет

Диабет тип 2 е най-често срещаният, представляващ около 90 процента от случаите на това заболяване. Руският лекар Ирина Андреева посочва 4 симптома, които всеки трябва да знае. Споре експерта тези четири симптома могат да помогнат на хората да забележат симптомите на заболяването навреме.

4 основни симптома на диабет

Д-р Андреева посочва тези 4 ключови симптома:

Често уриниране

Постоянно чувство на жажда

Хронична умора

Загуба на тегло без промяна в храненето

"Ако се появят тези симптоми, трябва да потърсите спешна медицинска помощ, тъй като диабетът е хронично състояние, което изисква внимателно лечение през целия ви живот. Това е така, защото дисбалансът в нивата на кръвната захар може да доведе до редица усложнения", казва специалистът.

Лекарят допълва, че високите нива на кръвната захар могат да доведат до редица здравословни проблеми, включително:

сърдечно заболяване

инсулт

проблеми с краката и кръвообращението

проблеми със зрението

увреждане на нервите

проблеми с бъбреците

заболяване на венците

„Диабетиците могат да изпитат загуба на чувствителност в резултат на увреждане на нервите, причинявайки изтръпване, болка, мравучкане, проблеми с либидото, запек или диария“, обяснява лекарят.

Още за симптомите на диабет

Клиниката Майо съобщава, че ако кръвната ви захар е твърде висока, може да изпитате някои симптоми, свързани със здравето на устната кухина. Всъщност може да откриете, че дъхът ви мирише на плодове или устата ви е много суха. Лошият дъх, по-известен като халитоза, понякога е свързан с диабет.

„Ако забележите, че имате лош дъх, това може да е страничен ефект от обичайните лекарства,които приемате. Някои хора съобщават за лош дъх в резултат на приема на метформин. Ако приемате метформин и смятате, че той ви причинява лош дъх, говорете с Вашия лекар за съвет относно алтернативни лекарства, които може да са налични. При хора с диабет високата кръвна захар повишава нивото на глюкоза в слюнката. Това осигурява храна за бактериите в устата и води до образуване на плака“, съобщават експертите от Клиника Майо.

Ако плаката не се отстрани ефективно, може да се появи кариес и заболяване на венците, което също причинява лош дъх.

Диабетът може да причини кетоацидоза, при която тялото изгаря мазнини вместо глюкоза, ако има твърде малко инсулин в кръвта или ако инсулиновата резистентност е твърде висока. След това се образуват кетони като отпадъчен продукт, което причинява необичайна миризма на кожата.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на конкретни симптоми и оплаквания задължително се консултирайте с лекар!