Лекар: Ако имате тези 4 симптома, вероятно страдате от диабет

Диабет тип 2 е най-често срещаният, представляващ около 90 процента от случаите на това заболяване. Руският лекар Ирина Андреева посочва 4 симптома, които всеки трябва да знае. Споре експерта тези четири симптома могат да помогнат на хората да забележат симптомите на заболяването навреме.
4 основни симптома на диабет
Д-р Андреева посочва тези 4 ключови симптома:
- Често уриниране
- Постоянно чувство на жажда
- Хронична умора
- Загуба на тегло без промяна в храненето
"Ако се появят тези симптоми, трябва да потърсите спешна медицинска помощ, тъй като диабетът е хронично състояние, което изисква внимателно лечение през целия ви живот. Това е така, защото дисбалансът в нивата на кръвната захар може да доведе до редица усложнения", казва специалистът.
Лекарят допълва, че високите нива на кръвната захар могат да доведат до редица здравословни проблеми, включително:
- сърдечно заболяване
- инсулт
- проблеми с краката и кръвообращението
- проблеми със зрението
- увреждане на нервите
- проблеми с бъбреците
- заболяване на венците
„Диабетиците могат да изпитат загуба на чувствителност в резултат на увреждане на нервите, причинявайки изтръпване, болка, мравучкане, проблеми с либидото, запек или диария“, обяснява лекарят.
Още за симптомите на диабет
Клиниката Майо съобщава, че ако кръвната ви захар е твърде висока, може да изпитате някои симптоми, свързани със здравето на устната кухина. Всъщност може да откриете, че дъхът ви мирише на плодове или устата ви е много суха. Лошият дъх, по-известен като халитоза, понякога е свързан с диабет.
„Ако забележите, че имате лош дъх, това може да е страничен ефект от обичайните лекарства,които приемате. Някои хора съобщават за лош дъх в резултат на приема на метформин. Ако приемате метформин и смятате, че той ви причинява лош дъх, говорете с Вашия лекар за съвет относно алтернативни лекарства, които може да са налични. При хора с диабет високата кръвна захар повишава нивото на глюкоза в слюнката. Това осигурява храна за бактериите в устата и води до образуване на плака“, съобщават експертите от Клиника Майо.
Ако плаката не се отстрани ефективно, може да се появи кариес и заболяване на венците, което също причинява лош дъх.
Диабетът може да причини кетоацидоза, при която тялото изгаря мазнини вместо глюкоза, ако има твърде малко инсулин в кръвта или ако инсулиновата резистентност е твърде висока. След това се образуват кетони като отпадъчен продукт, което причинява необичайна миризма на кожата.
