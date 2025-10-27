Лекарите предупреждават: Тази честа грешка при лечение на настинка може да ви разболее още повече

Есента и зимата са най-често срещаните периоди от годината, когато страдаме от обикновена настинка. Признаците на настинка включват кихане, хрема, главоболие, болки в гърлото, кашлица и запушен нос. Обикновено тези симптоми продължават около седмица, което е дълго време, когато се чувствате зле.

Грешката при лечението на обикновена настинка, за която лекарите предупреждават

Едно от средствата за облекчаване на често срещана настинка, на което много хора разчитат, са назалните спрейове за отпушване на носа, които се продават без рецепта. Д-р Вонтрел Раундтри, семеен лекар, казва, че когато се използват правилно, тези назални спрейове могат да бъдат ефективни.

„Деконгестантните назални спрейове без рецепта могат да осигурят временно облекчение от запушването на носа, което е един от най-често срещаните и неприятни симптоми на настинка. Тези спрейове действат чрез свиване на подутите кръвоносни съдове в носните проходи, което помага за отваряне на дихателните пътища за по-лесно дишане“, казва д-р Раундтри.

Тя обяснява, че макар използването на деконгестантен спрей да не съкращава продължителността на настинката, той предлага облекчение, което позволява на човек да спи, което е ключово за оздравяване. За съжаление, прекомерната употреба на деконгестантен спрей за нос може да има обратен ефект.

„Твърде честата употреба на деконгестантни спрейове или употребата им за повече от три последователни дни може всъщност да влоши запушването. Това се нарича „rebound“ запушване, при което носните ви проходи стават зависими от спрея, за да останат отворени, и когато спрете, запушването се връща още по-силно“, казва д-р Раундтри.

Ако забележите, че запушването на носа ви се връща бързо след всяка употреба или че чувствате, че трябва да използвате спрея по-често, само за да дишате нормално, д-р Раундтри казва, че това са явни признаци на прекомерна употреба.

Правилният начин за използване на деконгестантен спрей за нос

Д-р Асма Тахир, казва, че деконгестантните назални спрейове също често се използват за облекчаване на алергии, които също са често срещани по това време на годината. Независимо дали използвате назален спрей за облекчаване на алергии или за лечение на симптоми на настинка, тя казва, че е важно да избягвате насочването на спрея към носната преграда. „Насочете го леко навън, за да избегнете дразнене или кървене от носа“, съветва тя.

Когато го използвате, д-р Тахир съветва да държите главата си изправена и да я наклоните назад, което помага на лекарството да се стича по гърлото ви. „Подушете само леко. Силните вдишвания отдръпват лекарството от мястото, където трябва да действа“, казва тя.

След прилагане д-р Тахир съветва да избягвате да издухвате носа си, за да може лекарството да се задържи на мястото си. Тя също така предупреждава да не споделяте назален спрей с никой друг, за да избегнете разпространението на микроби.

Други начини за облекчаване на симптомите

За облекчаване на симптомите на настинка, д-р Раундтри казва, че използването на солен разтвор може да помогне за поддържане на влажността на носните проходи, което помага за облекчаване на симптомите. Тя добавя, че добрата хидратация, използването на овлажнител и вземането на топла вана или душ с пара също могат да помогнат. Но най-добрият лечител за преодоляване на настинка, казва тя, е почивката.

Назалните спрейове могат да бъдат полезни, но само ако се използват правилно, а не непрекъснато. „Назалните спрейове могат да бъдат полезни, ако се използват правилно и умерено, но не са предназначени за дългосрочна употреба. Ако симптомите ви продължат повече от седем до десет дни или изглежда се влошават, консултирайте се с лекар, за да изключите синусова инфекция или друга причина“, казва д-р Раундтри.

Що се отнася до деконгестантните назални спрейове, идиомът „само с мярка“ определено важи.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

