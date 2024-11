Може ли да се ядат банани при диабет?

Бананите са добър източник на различни витамини и минерали и могат да се използват при печене като естествен подсладител. Сладкото обаче не е приоритет за хората с диабет. Могат ли диабетиците да ядат банани?

„Бананите често се славят с отрицателна репутация, защото някои ги свързват с високо съдържание на захар, което води до опасения за скокове на кръвната захар или потенциално наддаване на тегло“, казва диетологът Мишел Рутенщайн .

"Хората с диабет могат да ядат банани, но в ограничени количества. Бананите съдържат въглехидрати, така че те почти винаги повишават кръвната ви захар. Бананът сам по себе си може да причини бърз скок на кръвната захар в рамките на около 30 минути. Това не е толкова добре, ако се опитвате да поддържате кръвната си захар ниска", казва диетологът д-р Натали Ромито.

Как бананите влияят на метаболизма?

Въпреки че бананите съдържат въглехидрати, те попадат в границите на таблицата с гликемичен индекс. „Бананите имат среден гликемичен индекс, което означава, че причиняват умерено повишаване на кръвната захар. Съдържанието на фибри в бананите обаче може да забави храносмилането и да помогне за контролиране на освобождаването на захар в кръвта. Това ги прави по-добър избор от други храни с висок гликемичен индекс", казва диетологът д-р Рене Фичек.

Полезни ли са бананите за диабетици?

„От хранителна гледна точка бананите са източник на енергия. Например, калият е от решаващо значение за поддържане на здравословни нива на кръвното налягане и поддържане на сърдечната функция“, казва д-р Фичек.

Здравето на сърцето е жизненоважно за всички нас, но хората с диабет са изложени на по-голям риск от сърдечни заболявания или събития, включително хипертония, инфаркти и инсулти. Мета-анализ от Journal of the American Heart Association установи , че адекватен (но не прекомерен) прием на калий е полезен за понижаване на кръвното налягане.

Магнезий и манган - тези основни минерали, които влизат в състава на банана, могат също така да осигурят здравето на сърцето и други ползи. "Манганът участва в разграждането на протеини, холестерол и въглехидрати, образуването на кости, възпроизводството и имунния отговор. Магнезият помага за регулиране на нервната функция, кръвната захар и кръвното налягане", казва д-р Ромито.

Бананите са сложен въглехидрат, известен като "устойчиво нишесте". Те съдържат около два грама фибри на порция. Проучване, публикувано в International Journal of Molecular Sciences, установи , че устойчивото нишесте може да помогне при чревни бактерии и да понижи нивата на кръвната захар.Преглед в Critical Reviews in Food Science and Nutrition подчерта ползи като подобрено храносмилане, холестерол и здраве на червата.

Според д-р Ромито повечето хора имат по-висока инсулинова чувствителност сутрин - това означава, че тялото използва инсулина по-ефективно сутрин, а това означава, че нивата на кръвната захар не се повишават толкова високо.

Яденето на банан за закуска може да има по-малко въздействие върху кръвната ви захар, отколкото яденето на банан за вечеря, съветва експертът.

