Ленивите черва вече не са проблем: Лесна рецепта за бързо храносмилане

Запекът, мудните черва и стомашните проблеми са предупредителни признаци, че храносмилателната система не работи правилно. Това неправилно функциониране причинява голямо натоварване на дебелото черво и увеличава риска от излагане на вредни токсини. Освен това неправилното хранене, липсата на физическа активност и честите храносмилателни проблеми увеличават риска от сериозни проблеми с дебелото черво.

Лютите чушки съдържат големи количества капсаицин, вещество, което потиска апетита, повишава енергийните нива, изгаря мазнините, понижава холестерола и раковите клетки. Всички тези свойства са необходими за здравето на храносмилателната система и избягването на запек. В тази статия ще научите как да използвате лют червен пипер в комбинация с мед и лимонов сок, за да ускорите храносмилането.

Необходими съставки:

2 супени лъжици лимонов сок,

2 супени лъжици мед,

Чаена лъжичка лют червен пипер или чили,

300 мл вода.

Начин на приготвяне:

Смесете всички съставки в чаша. Лечението трябва да продължи 1-2 дни. Трябва да се пие не по-малко от 6 до 12 пъти на ден. През този период не трябва да се консумират силни и сладки храни.

Експертите не препоръчват лечението да продължава повече от два последователни дни. Според тях тялото има нужда от витамини, минерали и калории и не може да издържи дълго без тях. Освен това липсата на храна отслабва имунната система.

От друга страна, непрекъснатото пиене на течности премахва от тялото съществуващите отлагания от витамини и минерали заедно с добрите бактерии, които предпазват стомаха от патогени.

Лечението действа чрез незабавно прочистване на храносмилателната система от натрупаните хранителни отпадъци. Освен това витамин С, сол, джинджифил, ябълки, пробиотици и ябълков оцет са от съществено значение за диетата. Те са много ефективни за ускоряване на храносмилането и подобряване на цялата система, като я предпазват от вредните токсини.

Редовната грижа за храносмилателната система е ключът към доброто здраве и енергия през целия ден. Краткотрайни прочистващи методи като този с лют червен пипер, мед и лимон могат да дадат бърз тласък, но най-важно е поддържането на балансирана, богата на фибри и хранителни вещества диета, комбинирана с достатъчен прием на вода и редовна физическа активност.

Слушайте сигналите на тялото си, подхождайте внимателно към всяка промяна в хранителния режим и при съмнение се консултирайте с лекар или специалист по хранене. Здравите черва са в основата на силния имунитет и жизнеността.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

