Войната в Украйна:

Най-малко 15 млн. тийнейджъри пушат електронни цигари

07 октомври 2025, 09:23 часа 0 коментара
Най-малко 15 млн. тийнейджъри пушат електронни цигари

Най-малко 15 милиона души на възраст от 13 до 15 години използват електронни цигари в световен мащаб, като младите хора са средно девет пъти по-склонни да пушат електронни цигари в сравнение с възрастните в страните, за които има данни, съобщи Световната здравна организация (СЗО), предаде Ройтерс.

В първата си глобална оценка на употребата на електронни цигари СЗО съобщи, че над 100 милиона души по света ползват такива пособия, включително най-малко 86 милиона възрастни, предимно в страни с високи доходи.

Данните идват в момент, в който глобалната употреба на тютюн продължава да намалява, като броят на пушачите ще спадне до 1,2 милиарда през 2024 г. от 1,38 милиарда през 2000 г.

Още: Българчетата първи в Европа по пушене и пиене, е-цигарите са все по-популярни

електронните цигари

Тъй като все по-строгите регулации спомагат за намаляване на употребата на тютюн, индустрията се обърна към алтернативни продукти като електронните цигари, за да компенсира спада в продажбите, отбелязва Ройтерс. Тютюневите компании твърдят, че се насочват към възрастни пушачи с цел да им помогнат да се откажат от тютюнопушенето и да намалят вредата от традиционния тютюн.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Но електронните цигари предизвикват "нова вълна на никотинова зависимост", заяви Етиен Круг, директор на управлението на СЗО за определящи фактори за здравето и превенция.

"Те се продават като средство за намаляване на вредите, но в действителност пристрастяват децата към никотина по-рано и рискуват да подложат на риск десетилетия напредък".

Още: Електронните цигари убиват добрите бактерии в устата

Правителствата и здравните власти се борят с въпроса как да балансират потенциалните ползи и рискове от електронните цигари, а именно привличането на нови потребители на никотин.

От друга страна, някои проучвания са установили, че електронните цигари са ефективни в подпомагането на пушачите да се откажат.

Преглед на доказателствата от 2024 г., проведен от неправителствената организация "Кокрейн" (Cochrane), мрежа от изследователи в областта на здравеопазването, установи, че пушачите имат по-голям шанс да успеят да се откажат от пушенето чрез електронни цигари, отколкото с традиционните лепенки или дъвки. Но проучването също така предупреди, че са необходими повече данни и че дългосрочните ефекти върху здравето остават неясни.

Спадът при традиционната употреба на тютюн варира значително в зависимост от региона. Разпространението на тютюнопушенето сред мъжете в Югоизточна Азия е намаляло почти наполовина до 37% през 2024 г. от 70% през 2000 г., което представлява повече от половината от глобалния спад.

В Европа има най-голямо разпространение на тютюнопушенето в световен мащаб - 24,1 %, като жените там са с най-високата степен на тютюнопушене сред нежния пол в света - 17,4 %.

СЗО предупреди, че почти един на всеки пет възрастни в света все още употребява тютюневи изделия и призова за по-строго прилагане на мерките за контрол на тютюна и регулиране на новите никотинови продукти, като електронните цигари.

Източник: бТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Тютюнопушене електронна цигара информация 2025
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес