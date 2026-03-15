"Кубрат Пулев можеше да победи абсолютно всеки в света": Легендарен треньор на Джошуа с огромно признание за Кобрата

Бившият главен треньор на Антъни Джошуа - Робърт МакКракън, направи огромно признание към най-добрия български боксьор сред професионалистите Кубрат Пулев. Той даде специално интервю пред ФОКУС по време на 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа - Купа "Странджа", в което не се поколеба да определи Кобрата като част от световния елит в тежка категория. Освен суперлативите си по адрес на българина, МакКракън сподели и мнението си за битката му с Антъни Джошуа през 2020 година.

МакКракън си спомни за мача Джошуа - Пулев

"Харесвах Кубрат Пулев, дълги години той бе сред най-добрите. Много, много качествен боксьор. Дълго време той бе сред най-елитните - мачове за световни титли, сред топ имената в дивизията", каза британецът пред ФОКУС. След това МакКракън, който е смятан за светило в треньорската професия на Острова, си спомни за мача Пулев - Джошуа. Двамата трябваше да излязат на ринга през 2017 година, но тогава българинът се контузи и двубоят помежду им бе отложен. Те все пак се срещнаха три години по-късно, като мачът приключи в деветия рунд с нокаут на 8 години по-младия Джошуа. Години по-късно Кобрата определи този мач като "най-голямата си грешка" в кариерата.

МакКракън призна, че "звездите" са се наредили в полза на неговия състезател. Според него през 2017 година Пулев е бил във върхова форма и е можел да победи всеки в света, но контузията го е спряла: "Мачът с Пулев трябваше да е през 2017 г., но контузията го спря. Онзи Кубрат Пулев можеше да победи абсолютно всеки в света. Изключителен боксьор, но просто вече бе по-възрастен, когато дойде ред да се бие с Джошуа. Това, разбира се, беше добре за нас. Но вие знаете, Антъни Джошуа е побеждавал много качествени бойци - Александър Поветкин, Джоузеф Паркър, Кличко и много други. Но да, Кубрат Пулев през 2017 г. щеше да представлява голям проблем за всеки в дивизията."

"Ако трябва да съм честен, той просто беше в залеза на кариерата си и бе нормално Джошуа да е отявлен фаворит. Антъни направи каквото се искаше от него, но Кубрат беше великолепен претендент от световна класа", каза още британецът. "Мисля, че Кубрат Пулев е отличен боец. По това време той бе малко по-възрастен, Антъни беше с 8 години по-млад. Ако трябва да бъдем честни, Пулев вече беше след най-добрите си години. Ако мачът се бе състоял няколко години по-рано, щеше да е много, много тежък сблъсък. Очевидно, той беше топ боксьор. Кубрат беше сериозен опонент, битката продължи почти 10 рунда. В късните рундове възрастта започна да дава отражение. Кубрат имаше своя богат опит, но Антъни Джошуа беше пределно мотивиран и готов."

