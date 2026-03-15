Волейболната легенда Владо Николов повежда листата на коалицията на Радев в Пловдив?

15 март 2026, 15:08 часа
Волейболната легенда Владимир Николов повежда листата на формацията на Румен Радев в Пловдив. Това съобщава "Марица", като се позовава на свои източници. Според изданието, "Прогресивна България" ще регистрира листата си в 16 часа на 16 март, понеделник, в 16-а Районна избирателна комисия.

Още: ВМРО ще има свои хора в листите на Румен Радев

Според предварителния сценарий точно в този час това трябва да се случи във всички избирателни райони. В сградата на пловдивския Общински съвет, където се помещава градската РИК, ще дойде водачът на листата Владимир Николов, заедно с местния координатор на коалицията на Румен Радев - бившият областен управител Ангел Стоев. Очаква се да присъстват и някои от останалите кандидат-депутати на "Прогресивна България".

Още: "Галъп" с любопитна прогноза ще има ли Румен Радев мнозинство в следващия парламент

Според предварителната информация в листата ще има известни пловдивчани от различни сфери, които обаче не са били обвързани с други партии. Друг акцент е силното дамско присъствие, твърди изданието.

Още: Демерджиев остави отворен въпроса ще бъде ли кандидат от "Прогресивна България"

Елин Димитров Отговорен редактор
Пловдив Владимир Николов Румен Радев предсрочни парламентарни избори 2026 Прогресивна България
