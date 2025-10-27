Отговор от лекар: Пилешкият бульон помага ли при настинка?

Пилешки бульон при настинка - всеки знае още от своята баба, че това е най-добрият лек при настинка. Но наистина ли пилешкият бульон помага в случая или това е просто мит. Руският лекар Анна Хакимова дава отговор на този въпрос.

Помага ли пилешкият бульон при настинка - отговор от експерт

Благодарение на съдържанието си на карнозин, пилешкият бульон помага за намаляване на възпалението по време на настинки, казва д-р Анна Хакимова.

"Пилешкият бульон помага в борбата с дехидратацията, съдържа лесно смилаеми протеини и витамини за подпомагане на имунната система, както и вещества, които разреждат слузта и потискат възпалението. Бульонът се абсорбира бързо, като изразходва минимално количество енергия. Това е важно, когато тялото е отслабено – цялата енергия трябва да бъде насочена към възстановяване, а не към храносмилане. Бульонът съдържа лесно смилаеми протеини, аминокиселини, витамини (особено витамини от група В), желязо и минерали, необходими за имунната система. От аминокиселините тялото създава защитни вещества, наречени имуноглобулини, които са от съществено значение в борбата с настинките", обяснява лекарят.

Освен това, бульонът помага за разреждане на слузта за нейното по-добро отделяне от тялото, според специалиста.

„Благодарение на аминокиселината цистеин, бульонът помага за разреждане на слузта, което улеснява лечението на кашлицата и помага за прочистване на дихателните пътища. Цистеинът се използва в лекарства, които лекарите предписват за гъста слуз. Бульонът съдържа и антиоксидант (карнозин), който потиска възпалението, като намалява производството на възпалителни протеини. Парата от горещия бульон може да помогне за облекчаване на запушването на носа, а топлите напитки (като топъл пилешки бульон) могат да успокоят болки в гърлото“, добавя лекарят.

За да се засилят ползите, лекарят препоръчва добавянето на зеленчуци към бульона, като моркови, лук, целина и чушки, които са богати на антиоксиданти и пребиотици, помагащи за поддържането на чревната микрофлора.

„Най-полезният бульон е този, приготвен от цяло, свободно отглеждани домашни птици Мускулите им съдържат значителни количества карнозин“, споделя още лекарят.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и като заместител на вече назначеното лечение. При наличието на симптоми и конкретно заболяване задължително се консултирайте с лекар за подходящата диета и лечение за вас!

