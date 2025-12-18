Какво се случва с "Ледника на Страшния съд": Учените бият тревога

"Ледник на Страшния съд" - какво се случва с него

Антарктическите гиганти ледникът Пайн Айлънд и скандалният ледник Туейтс, известен като "Ледника на Страшния съд", са подложени на атака от агресивни подводни процеси. Учените бият тревога: ледниците ерозират по-бързо поради неизвестен досега феномен. Това съобщава CNN, позовавайки се на ново проучване, публикувано в списанието Nature Geosciences.

Изследователи са открили океански водовъртежи, които "изяждат" леда отвътре. Тези подводни "бури" действат като миксер, тласкайки топла вода към основата на ледения гигант, което може да има катастрофални последици за глобалното морско равнище.

Какво представляват подводните "бури"? Те са субмезомащабни водовъртежи. Това са бързи океански течения, които учените сравняват с бури в атмосферата.

"Представете си го като малки водни вихрушки, които се въртят много бързо, сякаш разбърквате вода в чаша", обяснява съавторът на изследването Матия Пойнели от Калифорнийския университет в Ървайн.

Тези водовъртежи се образуват там, където се срещат топла и студена вода. Механизмът е подобен на наливането на мляко в кафе: течностите се смесват, създавайки турбуленция. В океана тези "водовъртежи" могат да достигнат 10 километра в диаметър.

Тези водовъртежи текат под ледените шелфове и носят топла вода от дълбокия океан директно към уязвимата ледена основа.

Компютърното моделиране показва шокиращи резултати: Само тези краткосрочни "бури" са причина за 20% от топенето на ледниците през 9-месечния период на изследване. Създава се порочен кръг: топящият се лед добавя прясна, студена вода към океана, която се смесва с топла, солена вода, създавайки още повече водовъртежи и допълнително ускорявайки топенето.

Какви ще са последствията?

Ледникът Туейтс действа като "тапа", задържаща огромния антарктически леден покрив. Ако само той се разтопи, морското равнище ще се повиши с 60 см. Ако се счупи и освободи останалия лед, това ще доведе до покачване на морското равнище с 3 метра.

"Тази обратна връзка може да се засили при затоплящ се климат", предупреждава съавторът на изследването Лия Сигелман.

Учените напомнят, светът е на прага на "голямо топене" на планински ледници. Бъдещите поколения може да наследят планета, където ледниците ще се превърнат в рядка гледка. Ново проучване на швейцарски учени показва, че пикът на загубата на ледници може да настъпи след по-малко от две десетилетия, като броят им ще намалее десетократно до края на века.

