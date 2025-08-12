Постоянно чувствате умора: Лекар разкри каква е причината

Чувствате се уморени сутрин? Това може да е признак на дефицит на желязо, най-често срещаният хранителен дефицит в света. Според австралийския хранителен биохимик д-р Либи Уийвър, дефицитът на желязо може да причини тревожност, изтощение и затруднена концентрация. За това пише изданието „Билд“ .

Липсата на желязо като причина за умора

Желязото е ключово за производството на енергия, функцията на щитовидната жлеза, метаболизма и регулирането на настроението. Експертът отбелязва, че при жените основните причини за дефицит са обилното менструално кървене, неправилното хранене и лошото усвояване на желязо.

Ако подозирате дефицит, д-р Уийвър препоръчва да се направи кръвен тест за нивата на желязо, феритин и трансферин. Тя отбелязва, че на пациентите често се казва, че нивата им са нормални, когато всъщност нивата им на феритин са ниски.

Експертът препоръчва разработването на индивидуален хранителен план с лекар или диетолог, включващ храни като червено месо, яйца, бобови растения и зелени листни зеленчуци. За по-добро усвояване на желязото от растителни източници, те трябва да се комбинират с витамин С.

Лекарят напомня, че навикът да поглеждаме телефона си, за да проверяваме новините веднага след събуждане, е изключително вреден. Този начин на започване на деня не само драстично повишава нивото на хормона на стреса кортизол, но и лишава мозъка ни от най-продуктивния период от деня.

По отношение на хранителния план в диетата трябва да се включат следните продукти:

говежди и телешки черен дроб;

говеждо месо;

бяла и червена риба;

яйчен жълтък;

морски дарове: стриди, скариди и миди;

елда, боб;

сушени гъби;

какао ;

овесени ядки;

зеленчуци: лук, целина, магданоз, ряпа, листа от маруля и зеле, краставици.

Плодовете и горските плодове съдържат много от този микроелемент: ягоди, кайсии, нарове , ябълки, круши, боровинки, къпини, череши. За нормален метаболизъм на желязото е важно също да се включи достатъчно количество протеини в диетата и да се храните разнообразно.

Като допълнителен източник на микроелемента, лекарят може да препоръча прием на лекарства и хранителни добавки с желязо. Някои от тях съдържат витамини и минерали, които спомагат за подобряване на усвояването и действието на желязото: витамини C, B12, B9, B6, цинк , мед. Продуктите имат противопоказания, преди употреба е необходимо да се консултирате с лекар.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! При наличието на симптоми задължително се консултирайте с лекар!