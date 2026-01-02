Изкуственият интелект през 2025: Все по-интелигентен и независим от хората. Ще ни завладее ли?

2025-та година ни показа как изкуственият интелект не само навлезе дълбоко в бизнеса и обществото, но и стана почти неотменна част от ежедневието за мнозина от нас. Самият изкуствен интелект (ИИ) демонстрира все по-голяма адаптивност и автономност от човека, а програмите станаха по-достъпни за всички. Точно това обаче извади на преден план такива въпроси като контрола върху ИИ и етичните норми, свързани, например (но не само!), с авторските права, страховете, че от това ще загуби творческата страна в много области, качеството на генерираното с ИИ съдържание и опасенията за загуба на работни места.

ИИ моделите са все по-интелигентни

През 2025 г. видяхме големия напредък на ИИ - той вече не просто отговаря на запитвания, а действа автономно — планира, поставя си цели, изпълнява сложни задачи, взаимодейства с външни системи в реално време.

Тенденцията е към изместването на фокуса от простото генериране на текст към реални действия - например, моделите могат да направят резервация, да организират задачите в една компания или пък да анализират големи данни независимо.

През годината станахме свидетели на значителни обновления от водещите ИИ компании, например:

Google пусна Gemini 3 с варианти Pro и DeepThink , които могат да работят с текст, код, изображения и аудио/видео;

пусна , които могат да работят с текст, код, изображения и аудио/видео; OpenAI представи GPT-5.2 - продължение на популярната GPT серия, но с подобрени показатели.

Фирми като Anthropic пък разработват ИИ платформи, които помагат на бизнеса да автоматизира повтарящи се задачи.

Изкуственият интелект проникна в рекламата, модата, индустрията за игри

ИИ започна да навлиза доста масово в индустрията за игри, където създава диалози и интерактивни герои. Пример са големи компании и студиа като Ubisoft, EA, Microsoft и Square Enix, които официално експериментират с ИИ в създаването на съдържание.

Редица компании в сферата на рекламата и модата също не крият, че са започнали да интегрират ИИ в своята работа. Така например, шведският гигант H&M създаде клонинги на модели с изкуствен интелект, които да използва в маркетинга. Водещият европейски онлайн търговец на модни стоки, германската компания Zalando, използва ИИ, за да създава изображения с по-голяма бързина. Друга известна марка, испанската Zara, обяви, че ИИ ще подпомогне нейните творчески екипи, за да бъдат по-ефективни, но няма да ги замени.

Реакциите на обществото към всичко това са противоречиви.

Снимка: istock

Няма вече универсален ИИ - той също се специализира

ИИ вече не е универсален — има ясно разграничени решения за бизнеси, медицина, образование или промишленост, а също и малки модели, оптимизирани за конкретни задачи.

Например, в медицината алгоритмите се адаптират за специфична диагностика, в индустрията - за прогнозиране на повреди в оборудването, във финансите - за анализ на риска и разработване на инвестиционни стратегии. Тази тясна специализация на ИИ ще позволи много голяма прецизност във всяка конкретна област.

Не е нужно да си специалист, за да създадеш ИИ инструмент

Друг нов момент са т.нар. no-code инструменти. С други думи, платформи като Bubble, Voiceflow или Akkio, които позволяват прилагане на ИИ без писане на програмен код, така че да могат да го правят хора без технически опит - маркетолози, HR, мениджъри, преподаватели, малки бизнеси. Разновидност са low-code инструментите като Microsoft Power Platform (Copilot), Google Vertex AI Studio или DataRobot - с минимално количество програмен код, които дават по-голяма гъвкавост и възможност за персонализация.

Така през 2025 г. разработването на ИИ приложения стана по-достъпно: вече не е задължително да си тесен специалист - широк кръг потребители могат да създадат инструмент, който да им бъде полезен.

Нови ИИ технологии

От друга страна се появиха автономни ИИ инструменти, които изпълняват сложни комплексни задачи с минимална човешка намеса. Такъв е пуснатият през 2025 г. Manus– автономен AI агент, разработен от китайския стартъп Monica.

Друга подобна платформа е разработената в Индия Atomesus – достъпен, независим и по-евтин вариант за широк кръг потребители като алтернатива на глобалните ИИ системи от типа на ChatGPT.

Проблем остава огромното потребление на ресурси

Засега не е решен проблемът с огромното потребление на енергия от страна на големите ИИ модели. Например, средната оценка за потреблението на електроенергия само за 1 ден от модела GPT‑4, ако приемем, че в рамките на деня има приблизително 10 милиона запитвания, е около 5 000 MWh енергия, а това пък се равнява на около 2 375 т емисии CO₂. Това е реалният екологичен отпечатък на големите ИИ модели и то без да се броят разходите за обучение на тях, сочат оценките на експертни доклади и научни изследвания. Отделно от това е голямата консумация на вода, необходима за охлаждане на сървърите.

Затова тенденцията, която се появи през 2025 г., е да се разработват по-малки модели, които да са по-екологични и по-ефективни.

Регулации за безопасност

През годината имаше сериозни дебати относно безопасността и поверителността на данните при използването на ИИ. Колкото по-мощен става изкуственият интелект, толкова по-належащ е въпросът за контрола върху него. През 2025 г. бяха взети важни решения в това отношение.

На територията на ЕС

От 2 февруари 2025 г. влезе в сила Регламентът на Европейския съюз за изкуствения интелект (EU AI Act), който обхваща редица забрани и ограничения за ИИ системи с "неприемлив риск". Държавите членки трябва да създадат т.нар. AI regulatory sandboxes до август 2026 г. - контролирана и ограничена среда, в която компаниите могат да тестват нови ИИ технологии и продукти под надзора на регулаторните органи.

"Неприемлив риск" са такива практики като тайно или недекларирано биометрично разпознаване на лица на обществени места, автономни оръжия без човешки контрол (killer robots) или психометрични техники, които ИИ може да използва, за да влияе на поведението на хората без тяхното съгласие.

Снимка: istock

В САЩ

В Съединените щати все още няма единен федерален закон за регулиране на изкуствения интелект, но някои щати приеха собствени закони, които изискват прозрачност и отчитане на рисковете на големите ИИ модели. Такъв е приетият през септември 2025 г. закон SB 53 в Калифорния, който задължава големите разработчици на мощни модели да публикуват отчети за оценка на "катастрофичните рискове", като описват как са анализирали потенциалните сериозни вреди и какво са направили за тяхното управление.

Ще бъдат ли заменени хората от ИИ?

2025 година се очерта като повратна в историята на изкуствения интелект. ИИ технологиите преминаха от лабораторни тествания към практическо използване, включително с появата на автономни модели, които взаимодействат с реалния свят.

В същото време видяхме как регулации започват да стават факт, особено в ЕС и отделни щати в САЩ.

Дали ще се оправдаят страховете за замяна на хората с ИИ - едва ли. Разумното и регулирано използване на ИИ ще даде възможност за автоматизация на рутинни процеси и ще освободи време за творчество (поне се надяваме да е така, макар че какво ще предпочете масовият потребител остава една въпросителна). Вероятно част от работните места ще бъдат заменени с ИИ, но в същото време ще се появят нови професии там, където той се пресича с човешкия опит. Като пример - ще се търсят специалисти по етика на изкуствения интелект и тълкуване на неговите решения.

Така че през следващата 2026 година вероятно ще станем свидетели как ИИ се интегрира още по-широко в живота ни, но с все повече регулации. Дали и доколко ще бъдем разумни в използването му зависи от нас самите.