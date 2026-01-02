Замърсена вода уби 9 души и прати стотици в болница

Най-малко девет души са загинали, а над 200 са хоспитализирани в централния индийски град Индор след епидемия от диария, която според властите е свързана със замърсена питейна вода. Новината предаде "Ройтерс", позовавайки се на законодател и местни здравни власти. В телефонен разговор за агенцията главният медицински директор на Индор Мадхав Прасад Хасани заяви, че питейната вода в района на Бхагиратпур в града е замърсена поради теч, а тест на водата е потвърдил наличието на бактерии във тръбопровода.

„Не мога да кажа нищо за броя на жертвите, но да, над 200 души от същия район се лекуват в различни болници в града. Очаква се окончателният доклад за водната проба, взета от засегнатия район“, каза Хасани.

Информацията контрастира с отличията на град Индор, който е обявен за най-чистия град в Индия и оглавява националната класация за чистота през последните осем години.

Мерките на властите

Междувременно стана ясно, че властите са разположили екипи от лекари за скрининг, които от врата на врата и раздават хлорни таблетки. Целта е да помогнат за пречистването на водата, коментира Шраван Верма, областен административен служител.

„Открихме едно място на теч, което може да е замърсило водата, и това място е отстранено", каза Верма, добавяйки, че служителите са проверили 8571 души и са идентифицирали 338 с леки симптоми.