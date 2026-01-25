Студен или горещ: Кой чай е по-полезен?

Студеният чай се приготвя чрез накисване на чаени листа в студено мляко или вода в продължение на няколко часа или за една нощ. Някои експерти твърдят, че този метод запазва повече полезни съединения, като полифеноли и антиоксиданти, отколкото горещия.

ОЩЕ: 10 билкови чая, които моментално успокояват болното гърло

Но наистина ли е така?

Британският портал VerywellHealth обяснява разликите между тези методи за приготвяне на чай и кой е по-здравословен.

Има ограничени изследвания за ползите за здравето от студения чай. Едно проучване от 2010 г. установи, че студеното приготвяне повишава нивата на антиоксиданти в белия чай. При зеления чай обаче горещата вода извлича повече антиоксиданти, което предполага, че някои съединения могат да се освободят само при нагряване.

Основната разлика между студено приготвения чай и горещия чай може да е вкусът. Ако предпочитате по-малко горчив чай, студеното приготвяне може да е по-привлекателен вариант.

Ползите за здравето от чая

Независимо дали приготвяте чай с гореща или студена вода, той все пак предлага редица ползи за здравето.

ОЩЕ: Тези 6 чая помагат естествено срещу настинки

Подпомага здравето на сърцето

Редовната консумация на чай е свързана с малко по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания, включително инфаркти. Някои проучвания показват също, че две до три чаши зелен или черен чай на ден могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане и на „лошия“ холестерол.

Намалява риска от инсулт

Чаят, особено зеленият чай, е свързан с по-нисък риск от инсулт. Проучванията показват, че хората, които редовно пият три или повече чаши на ден, имат 20-25% по-нисък риск в сравнение с тези, които пият малко или никакъв чай.

Полза за здравето на мозъка

Изследванията показват, че пиенето на зелен или черен чай може да подпомогне здравето на мозъка и за намаляване на риска от проблеми с паметта, деменция и болестта на Алцхаймер. Една теория, обясняваща това, е, че полезните съединения в чая могат да помогнат за намаляване на възпалението и да ограничат натрупването на вредни протеини в мозъка.

ОЩЕ: 5 чая, които ускоряват метаболизма

Защита срещу рак

Чаят може леко да намали риска от рак на устната кухина и пикочния мехур. Някои проучвания са установили, че пиенето на повече от две чаши неподсладен чай на ден е свързано с малко намаление на общия риск от рак, но данните са противоречиви и липсват за най-често срещаните видове рак, като рак на белия дроб, гърдата и простатата.

Антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти

Чаят естествено съдържа растителни съединения – особено богати на тях в зеления чай – които може да са ключови за потенциалните му ползи за здравето. Тези съединения действат като антиоксиданти и могат да помогнат за намаляване на възпалението в цялото тяло.