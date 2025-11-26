7 храни, които ефективно намаляват подуването на корема

Често се притеснявате от болезнено подуване на корема? Проучване от 2023 г. изчислява, че всяка четвърта жена се чувства подута поне веднъж седмично. Това е проблем, тъй като проучването установява също, че хората, които изпитват често подуване на корема, съобщават за честа депресия и тревожност, отколкото хората без подуване.
Добрата новина? Има храни против подуване, които помагат бързо и естествено да укротят подуването на стомаха. Прочетете, за да видите какво препоръчват експертите.
7-те най-добри храни против подуване
Вкусването на тези храни против подуване на корема облекчава дискомфорта, без да са необходими лекарства. И ако ги включите в редовната си диета, можете също така да предотвратите бъдещи подувания.
- Сладки картофи
Сладките картофи са пълни с калий, минерал, който балансира нивата на натрий. „Повечето хора консумират повече натрий, отколкото калий, причинявайки дисбаланс, който увеличава подуването на тъканите, включително подуването на корема“, обяснява д-р Мишел Шофро Кук.
- Папая
„Папаята е чудесен източник на ензима папаин, който разгражда протеините, за да подпомогне храносмилането и да намали подуването на корема“, обяснява Шофро Кук. За да получите ползите, тя съветва да ядете сурова папая, тъй като полезните ензими в плодовете се унищожават от топлината.
- Ленено семе
Богатото количество фибри в лененото семе се бори със запека, който причинява подуване. И „фибрите на лененото семе придружават токсините, които могат да причинят подуване на корема, извън храносмилателната система“, добавя д-р Ан Луиз Гитълман. Тя препоръчва добавянето на 1 до 2 супени лъжици от семената към смутита, закуски или салати.
Съвет: Твърде бързото увеличаване на фибрите може да увеличи газовете и подуването на корема. За да се борите с това, Шофро Кук съветва да увеличите приема на храна, богата на фибри, с една порция на всеки няколко дни.
- Куркума
Куркуминът, който придава златния цвят на куркумата, повишава течността произвеждана от жлъчния мехур, с 62 процента. Това е благодат за жени, които изпитват газове и подуване, тъй като жлъчката подобрява храносмилането на мазнините. Плюс това, Гитълман казва, че жлъчката действа като гъба, за да поеме токсините, предизвикващи подуване, и да ги изведе от храносмилателния тракт.
Съвет: Когато готвите с куркума, добавете щипка черен пипер. Проучване установява, че съединението с черен пипер, известно като пиперин, може да увеличи усвояването на куркумин със 154 процента.
- Джинджифил
Друг пикантен начин за предотвратяване на подуване и подобряване на храносмилането: Добавете нарязан пресен джинджифил към ястията си или пийте чай от джинджифил редовно.
„Джинджифилът не само ускорява движението на храната през храносмилателния тракт, но същевременно намалява възпалението в червата“, отбелязва Шофро Кук. „Това е мощно естествено средство за подуване и здраве на червата.“
- Резене
Семената от копър са изпитана храна против подуване: В проучване на American Journal of Gastroenterology дъвченето на семена от копър след хранене значително облекчава подуването и коремната болка в рамките на две седмици.
„Копърът съдържа няколко лечебни съединения, включително анетол, който намалява газовете и възпалението в червата, като същевременно отпуска гладките мускули в червата, за да позволи на съдържанието да премине по-лесно“, обяснява Шофро Кук.
- Лимонов сок
„Добавянето на пресен лимонов сок към вашата диета може да помогне за облекчаване на подуването по различни начини“, казва Шофро Кук, който отбелязва, че естествените киселини в сока подобряват храносмилането. Лимоновият сок също има диуретично действие, което помага за изхвърлянето на излишните течности от тялото.
Съвети против подуване, за да увеличите максимално ползите от тези храни
Пиенето на много вода е от съществено значение, когато увеличавате приема на богати на фибри храни като ленено семе и листни зеленчуци, тъй като помага на фибрите да се движат гладко през храносмилателната система, предотвратявайки запека и допълнително намалявайки подуването.
Също така е добра идея да пропуснете газираните напитки, като същевременно включите в диетата си храни против подуване. Мехурчетата в газираните напитки могат да задържат газове в храносмилателния ви тракт, като противодействат на обезвъздушаващите ползи от тези храни, които премахват подуването. Поддържането на хидратация и избягването на карбонизация работят заедно, за да оптимизират храносмилането и да поддържат корема ви да се чувства най-добре.
Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.