Яжте това ежедневно и ще повишите имунитета си светкавично

Това е времето от годината, когато всички се разболяват. Ако имате деца, работата ви поставя в пряк контакт с много хора или сте с отслабен имунитет, особено важно е да вземете допълнителни предпазни мерки, за да се предпазите от микроби.

Вече знаете какво означава това: редовно миене на ръцете, избягване на контакт с болни хора (или носене на маска, когато сте около тях) и спазване на графика за вашите ваксини срещу грип и COVID. Но вашата диета може да бъде и една от най-добрите ви защити срещу заразни болести.

Има една конкретна храна, която лекарите по инфекциозни заболявания препоръчва да ядете редовно - дори всеки ден - за да поддържате имунната си система в добра форма.

Храна №1 за имунно здраве

Въпреки че има връзка между храната и имунното здраве, д-р Сурадж Сагар, началник на отделението по инфекциозни болести в медицинския център Holy Name, казва, че е важно да знаете, че няма една храна, която гарантирано ще ви предпази от заболяване.

Това, което е най-важно, казва той, е да имате добре структурирана диета, която съдържа разнообразие от храни, богати на хранителни вещества. Това е по-ефективно, казва той, отколкото да се храните с бедна на хранителни вещества диета, но да ядете по една имуноподдържаща храна всеки ден.

„Хората, които се хранят с богата на хранителни вещества диета, са склонни да имат по-силна имунна система от хората, които имат предимно нездравословна диета, тъй като техните диети съдържат витамини, минерали и хранителни вещества, които са неразделна част от поддържането на силна, здрава и ефективна имунна система,“ казва д-р Сагар.

Въпреки това, ако искате да започнете да включвате една храна в диетата си, за да поддържате имунното си здраве, д-р Сагар препоръчва цитрусови плодове, като портокали, грейпфрут, лимони, лайм и мандарини. „Цитрусовите плодове са с високо съдържание на витамин С, за който се смята, че увеличава производството на бели кръвни клетки, които са „войниците“ в нашия кръвен поток, борещи се с инфекцията“, казва д-р Сагар.

Освен това д-р Сагар посочва, че цитрусовите плодове също са с високо съдържание на антиоксиданти, които помагат за защитата на тялото от възпаление. „Антиоксидантите са съединения, които неутрализират нестабилни молекули, наречени свободни радикали. Когато броят на свободните радикали стане твърде висок в тялото, причинявайки дисбаланс, това води до увреждане на клетките и тъканите, известно като оксидативен стрес. Оксидативният стрес води до развитие на някои хронични заболявания. Антиоксидантите като бета каротин помагат за намаляване или предотвратяване на оксидативния стрес в тялото“, обяснява той.

Научните изследвания подкрепят връзката между цитрусите и имунното здраве. Едно проучване установи, че пиенето на сок от цитрусови плодове всеки ден намалява възпалението и повишава имунитета.

Друго проучване установи, че редовното ядене на цитрусови плодове поддържа имунната система, като засилва функционирането на имунните клетки и засилва производството на бели кръвни клетки, борещи се с инфекциите.

Други храни, които поддържат имунното здраве

Въпреки че със сигурност може да бъде полезно да включите цитрусови плодове в ежедневната си диета, д-р Сагар повтаря, че има и други храни, които поддържат имунното здраве. Той казва, че червените чушки са особено добър източник на витамин С, носейки подобни ползи на масата като цитрусовите плодове.

Друга храна, която д-р Сагар препоръчва за поддържане на имунното здраве, са броколите. „Броколите са наситени с витамини и минерали, пълни с витамини А, С и Е, както и фибри и много други антиоксиданти“, казва той.

И ако искате ползи върху ползите, подправете броколите си с чесън, който според д-р Сагар също поддържа имунитета, защото съдържа съединение, наречено алицин, което е антивирусно. Или подправете храната си с куркума или джинджифил – две други храни, които д-р Сагар препоръчва поради техните противовъзпалителни свойства.

Искате вашата следобедна закуска да подкрепи имунното ви здраве?

Д-р Сагар препоръчва да се ядат бадеми или слънчогледови семки. Той обяснява, че бадемите са с високо съдържание на витамин Е, друго хранително вещество, което поддържа имунитета, докато слънчогледовите семки имат селен, който помага на тялото да се бори с вирусни инфекции.

Може би сте чували, че поддържането на здравето на червата е от решаващо значение за имунитета. Д-р Сагар казва, че това е абсолютно вярно, поради което той казва, че киселото мляко (което увеличава количеството на добрите бактерии в червата) и ферментиралите зеленчуци (с високо съдържание на добри бактерии, както и на фибри) са страхотни имуностимулиращи храни.

Както можете да видите, има много храни, които поддържат здравето на имунната система - точно затова разнообразната диета е най-добра. Но ако искате да започнете само с една храна, цитрусовите плодове са страхотни за начало, особено след като могат да се консумират директно.

Освен поддържането на балансирана диета, д-р Сагар казва, че също така е важно да спите достатъчно, да спортувате редовно, да поддържате здравословно тегло, да избягвате алкохола и тютюна и да имате здравословни начини за справяне със стреса. Всички тези навици, казва той, помагат за поддържане на имунната система.

Въоръжени с всички тези полезни съвети направо от лекар по инфекциозни заболявания, вие сте готови да се справите с тази зима. Ако се разболеете, тялото ви ще се възстанови по-бързо, отколкото ако не сте имали здравословни навици.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

