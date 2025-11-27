Лекари разкриват: Тези 3 храни спират стареенето на мозъка

Що се отнася до стареенето, повечето хора не просто искат да оцелеят до старостта, те искат да процъфтяват! Част от това означава да останете умствено адекватни, както сте сега, и един от начините да направите това е чрез това, което ядете.

Може би знаете, че има връзка между диетата и здравето на мозъка, но не сте съвсем сигурни как изглежда да се храните по начин, който наистина подхранва мозъка ви както сега, така и в бъдеще. Тук лекари, специализирани в интегративното здраве, споделят как изглежда здравословната диета за мозъка, включително три храни, които препоръчват да се ядат редовно за когнитивно здраве.

Какво влиза в здравословната за мозъка диета

Ако една от основните ви здравни цели е поддържането на добро здраве на мозъка, д-р Дейвид М. Брейди препоръчва да следвате средиземноморската диета, диетата DASH или диетата MIND – всички които са научно свързани с поддържане на здравето на мозъка и намаляване на риска от когнитивен спад.

Тези три плана за хранене са сходни: всички те се фокусират върху основното хранене на растителна основа с цели храни. „Тези диети наблягат на богати на хранителни вещества цели храни като мазна риба, цветни плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки, семена и необработен зехтин“, казва д-р Брейди.

Той обяснява, че тези храни са богати на антиоксиданти, полезни за мозъка полиненаситени мазнини, витамини, минерали и фибри, отбелязвайки: „Този запас от хранителни вещества помага за поддържане на здравето на мозъка чрез насърчаване на здравословна мозъчна функция, намаляване на възпалението, подобряване на съдовото здраве и подобряване на цялостното метаболитно здраве в тялото."

Д-р Джоузеф Меркола, казва, че в допълнение към консумацията на храни, които поддържат здравето на мозъка, е важно да знаете кои да сведете до минимум или да избягвате. „Препоръчвам да избягвате храни с високо съдържание на растителни масла и преработени храни от всякакъв вид, включително повечето ресторантски храни и бързо хранене, както и конвенционално отглеждано пиле и свинско месо“, казва той. Вместо това д-р Меркола препоръчва да избирате цели, непреработени храни.

Д-р Меркола също предупреждава да не се намаляват въглехидратите, един вид храна, която често получава лоша репутация, обяснявайки: „Въглехидратите са най-доброто гориво за вашия мозък. Добре свареният бял ориз и зрелите плодове са два от любимите ми.“

3-те най-добри храни за здравето на мозъка

Със сигурност диетата като цяло има най-голямо значение за здравето на мозъка и е важно да ядете широка гама от богати на хранителни вещества храни, но също така може да бъде полезно да имате кратък списък с храни за мозъка, които да започнете да добавяте към диетата си. Имайки това предвид, това са трите най-добри храни за здравето на мозъка, според д-р Меркола и д-р Брейди.

Яйца

Д-р Меркола препоръчва яйца, защото са пълни с хранителни вещества, които поддържат мозъка. "Жълтъците са богати на холин, изключително важно хранително вещество за здравето на мозъка.

Холинът е необходим на тялото ви, за да произвежда ацетилхолин, невротрансмитер, участващ в формирането и съхранението на паметта", казва той. Научните изследвания показват връзка между дефицита на холин и повишения риск от деменция, като допълнително подчертават връзката между хранителното вещество и здравето на мозъка.

Освен холин, яйцата също съдържат протеин (който осигурява на мозъка и тялото енергия, включително за умствени задачи), здравословни мазнини (свързани с поддържането на психичното здраве), желязо, витамини от група В и витамин D.

Мазни риби

Една храна на върха в списъка с храни за мозъка на д-р Брейди е мазната риба, като риба тон, сьомга, сардини, херинга и скумрия. „Мазната риба е с високо съдържание на омега-3 мастни киселини, особено EPA и DHA.

Известно е, че омега-3 мастните киселини подобряват функцията на невроните, намаляват възпалението и подобряват невропластичността - всичко това допринася за по-добро когнитивно здраве." казва той.

Д-р Брейди посочва едно научно изследване , което показва, че яденето на риба два пъти седмично е свързано с намаляване на риска от деменция с 10% и намаляване на риска от болестта на Алцхаймер с 30% - това е доста важно!

Листни зеленчуци

Завършването на това трио от храни за мозъка са листни зеленчуци, като кейл, румън, спанак и зеле.

„Листните зелени зеленчуци осигуряват адекватен източник на микронутриенти, включително витамин К, лутеин, фолат, магнезий и алфа-токоферол“, отбелязва д-р Брейди. Той обясни, че е доказано, че всеки от тези микронутриенти осигурява индивидуални когнитивни ползи.

Например, лутеинът е мощен антиоксидант и може да помогне за намаляване на възпалението в невроните, докато фолатът помага за предпазване от натрупване на плаки в мозъка. Научните изследвания показват, че редовното ядене на зеленолистни зеленчуци се отплаща добре.

Освен здравословна диета (включително редовно ядене на яйца, риба и листни зеленчуци), д-р Меркола казва, че редовните упражнения са ключови за поддържане на здравето на мозъка. Неслучайно храните и навиците, които поддържат здравето на мозъка, са полезни и за сърцето, още една причина да ги приложите на практика!

Ако искате да направите една стъпка днес към поддържане на вашето когнитивно здраве, това може да бъде да ядете една от трите храни от горния списък с храни за мозъка. Но не забравяйте, че последователността е ключова, така че не спирайте след ден-два.

