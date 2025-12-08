Проф. д-р Али Текин, онкоуролог от "Аджибадем Атакент" за съвременните подходи в лечението на рака на простатата, бъбрека и пикочния мехур

Заболяванията на уринарната система – като рак на пикочния мехур, рак на бъбрека, рак на простатата и доброкачественото уголемяване на простатата – са сред най-значимите здравни предизвикателства за мъжете. В България техният социален и здравен ефект е особено голям: само през 2020 г. ракът на простатата представлява 26% от всички новодиагностицирани онкологични заболявания при мъжете, а този на пикочния мехур – около 7%.

Днес гост на водещата на “Club здраве“ Радина Василева е световно уважаваният проф. д-р Али Текин - водещ уролог и онкоуролог с над 25 години клиничен и академичен опит. Проф. Текин работи в реномираната университетска болница Аджибадем Атакент в Истанбул, известна със своята експертиза в роботизираната, онкологичната и минимално инвазивната хирургия.

Рак на пикочния мехур: ранна диагностика и лечение

Ракът на пикочния мехур често се проявява чрез наличие на кръв в урината, което е основната причина пациентите да потърсят лекарска помощ. „Диагнозата се поставя чрез цистоскопия – оглед на пикочния мехур с камера през уретрата. При тази процедура се взима биопсия, а в много случаи туморът може да бъде премахнат още в същата сесия, което е първата стъпка от лечението“, разяснява проф. Текин. При по-напреднали случаи може да се наложи радикална цистектомия – пълно отстраняване на пикочния мехур. След това трябва да бъде възстановена възможността за нормално извеждане на урината. Това се постига по два начина:

- чрез изкуствен пикочен мехур (неомехур)

Изгражда се от чревен сегмент и позволява почти нормално уриниране. Подходящ е за пациенти в добро общо състояние.

- Алтернативен метод

Урината се отвежда през кожата към външен колектор. Изборът зависи от възрастта, здравето и очакваното качество на живот на пациента. "Правилният избор на метод и прецизното изпълнение на операцията са критични, защото определят качеството на живот след лечението", подчертава проф. Текин.

Рак на бъбрека: стремеж към органосъхраняващо лечение

Ракът на бъбреците е динамична област с бързо развиващи се хирургични техники. При много пациенти запазването на бъбрека е жизненоважно – например, ако човек разполага само с един бъбрек. "Нашата цел е да премахнем тумора напълно, но да съхраним максимално здравата бъбречна тъкан", казва проф. Текин. При операцията се премахва туморът и малък здрав ръб около него, а останалата част от органа продължава да функционира нормално. Това е важно за бъдещото здраве на пациента, особено ако другият бъбрек някога се увреди. Днес приблизително 90% от пациентите могат да бъдат лекувани с бъбречно-съхраняваща операция, ако туморът е открит навреме.

Рак на простатата: най-честият мъжки рак

Ракът на простатата е най-често срещаната онкологична диагноза при мъжете. Днес тя се поставя чрез два основни метода: PSA изследване (простатно-специфичен антиген) или чрез Мултипараметричен ЯМР на простатата.

При съмнение се извършва биопсия – най-голяма точност се постига със т. нар. fusion биопсия, която комбинира образите от ЯМР и ехография.

Съществуват два вида биопсия:

Трансректална – през ректума

Трансперинеална – през кожата, без преминаване през червата; тя е по-безопасният метод, особено при таргетиране на конкретна лезия

Роботизираната хирургия: новият стандарт при лечение на рак на простатата

Роботизираната хирургия предлага най-големи предимства именно при рак на простатата. "С тази техника виждаме оперативното поле в триизмерен образ, увеличен 15 пъти и работим с хирургична прецизност, недостижима за традиционната хирургия", обяснява проф. Текин. Предимствата включват: по-добро онкологично отстраняване, по-щадяща хирургия, по-добро запазване на еректилната функция, по-добър контрол на уринирането.

При наличие на множество метастази се комбинират системни терапии, лъчетерапия и други онкологични методи. Пациентите най-често са над 50 години, а хирургичното лечение се прилага най-често до около 70-годишна възраст. Около 90% от пациентите, които пристигат в клиниката на проф. Текин, са в ранен стадий – което позволява отлични резултати.

Доброкачествено уголемяване на простатата (ДПХ)

Доброкачествената простатна хиперплазия засяга половината от мъжете над 60 години. Симптомите включват: често уриниране, особено през нощта, отслабена струя, чувство за непълно изпразване.

Диагнозата включва анамнеза, изследвания на урината и ехография. Първата стъпка е медикаментозно лечение, но при някои пациенти се налага и хирургия.

Ракът на простатата, бъбреците и пикочния мехур е лечим – особено когато се открият навреме. Съвременната урология разполага с изключително ефективни минимално инвазивни и роботизирани техники, които осигуряват отлични онкологични и функционални резултати. Профилактиката е ключът – всеки мъж над 45–50 години трябва да прави регулярни прегледи.

Цялото интервю с проф. Текин вижте тук: