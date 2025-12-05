Зимата и артритът: 5 скрити фактора, които засилват болката ви

Когато температурите паднат, много хора с остеоартрит изпитват засилване на болката. Скованост при събуждане, „ръждясали“ стави, пронизващи болки в коленете или пръстите – зимата усложнява всичко.

Индийски ортопедичен хирург, специализиран в остеоартрит, обяснява защо тази болка се засилва и разкрива няколко прости, но ефективни стратегии за по-добро справяне със студения сезон.

Защо остеоартритът боли повече през зимата?

Според д-р Абхишек Вайш, комбинацията от студено време, намалена слънчева светлина и падащо атмосферно налягане създава истински възпалителен коктейл. Той обяснява, че когато „температурата падне, капилярите се свиват, причинявайки скованост, подуване на ставите и умора“.

Има няколко утежняващи механизма:

студът „повишава чувствителността на болковите рецептори“;

спадът в налягането „кара тъканите да се подуят“, което създава напрежение в ставите;

студът „причинява мускулни спазми“, засилвайки сковаността;

кръвообращението в ръцете и краката намалява;

зимата намалява излагането на слънце, което води до спад в нивата на витамин D, който е от съществено значение за здрави кости.

В резултат на това ставите стават по-чувствителни, по-малко подвижни и реагират на най-малките промени във времето.

Поддържане на топлината: най-ефективната стратегия

За специалиста това е приоритетната мярка. „Престоят в топла среда е най-добрият метод за предотвратяване на болката“, казва той.

Ако трябва да излизате навън, той съветва:

слоеве топли дрехи;

избирайте материали, които съхнат бързо, като например вълна;

носете термо бельо, за да предпазите бедрата и коленете;

поддържайте ръцете и краката си топли, благодарение на изолирани ръкавици и дебели чорапи.

Един прост съвет: приберете се вкъщи и си вземете гореща вана след продължително излагане на студ.

Движете се често, дори на закрито

Редовните упражнения са мощно обезболяващо средство. Според д-р Вайш „активността подобрява мускулната сила, гъвкавост и енергия, което намалява болката“.

Той препоръчва нежни, нетравматични дейности за ставите:

йога;

стационарен велосипед;

ходене на бягаща пътека;

тренировки с леки тежести;

умерена аеробика.

За начинаещи: започнете с „2 до 10 минути два пъти на ден“ , след което постепенно увеличавайте продължителността.

Целта? Да се поддържат ставите смазани, а мускулите достатъчно тонизирани, за да ги поддържат.

Малко известната роля на компресионните дрехи

Компресионните ръкавици, ръкавици или чорапи могат да окажат истинско влияние. Лекарят напомня: „Тези дрехи подобряват кръвообращението и задържат топлината, което успокоява артритната болка.“

Те са особено полезни за хора, страдащи от остеоартрит на ръцете, коленете или глезените, както и за тези, които често излизат навън в студено време.

Фокусирайте се върху витамин D и омега-3

Зимата води до спадане на нивата на витамин D, което отслабва костите и ставите. „Възрастните трябва да консумират между 20 и 50 ng/mL витамин D на ден“, обяснява хирургът.

Неговите хранителни съвети:

увеличете консумацията на мазна риба (сьомга, скумрия);

избирайте обогатени продукти (мляко, зърнени храни);

помислете за маслото от черен дроб на треска, „една чаена лъжичка покрива всички дневни нужди“.

В комбинация с омега-3, тези хранителни вещества намаляват възпалението на ставите.

Загуба на малко тегло за облекчаване на болките в ставите

Д-р Вайш настоява: „Излишното тегло оказва ненужно натоварване върху ставите.“ Той също така посочва, че кафявата мазнина произвежда възпалителни вещества, които могат да влошат артрита. Дори скромна загуба (от 5 до 10% от теглото) може значително да подобри мобилността и да намали възпалителните пристъпи.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

