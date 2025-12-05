Зимата и артритът: 5 скрити фактора, които засилват болката ви

Когато температурите паднат, много хора с остеоартрит изпитват засилване на болката. Скованост при събуждане, „ръждясали“ стави, пронизващи болки в коленете или пръстите – зимата усложнява всичко.
Индийски ортопедичен хирург, специализиран в остеоартрит, обяснява защо тази болка се засилва и разкрива няколко прости, но ефективни стратегии за по-добро справяне със студения сезон.
Защо остеоартритът боли повече през зимата?
Според д-р Абхишек Вайш, комбинацията от студено време, намалена слънчева светлина и падащо атмосферно налягане създава истински възпалителен коктейл. Той обяснява, че когато „температурата падне, капилярите се свиват, причинявайки скованост, подуване на ставите и умора“.
Има няколко утежняващи механизма:
- студът „повишава чувствителността на болковите рецептори“;
- спадът в налягането „кара тъканите да се подуят“, което създава напрежение в ставите;
- студът „причинява мускулни спазми“, засилвайки сковаността;
- кръвообращението в ръцете и краката намалява;
- зимата намалява излагането на слънце, което води до спад в нивата на витамин D, който е от съществено значение за здрави кости.
В резултат на това ставите стават по-чувствителни, по-малко подвижни и реагират на най-малките промени във времето.
Поддържане на топлината: най-ефективната стратегия
За специалиста това е приоритетната мярка. „Престоят в топла среда е най-добрият метод за предотвратяване на болката“, казва той.
Ако трябва да излизате навън, той съветва:
- слоеве топли дрехи;
- избирайте материали, които съхнат бързо, като например вълна;
- носете термо бельо, за да предпазите бедрата и коленете;
- поддържайте ръцете и краката си топли, благодарение на изолирани ръкавици и дебели чорапи.
Един прост съвет: приберете се вкъщи и си вземете гореща вана след продължително излагане на студ.
Движете се често, дори на закрито
Редовните упражнения са мощно обезболяващо средство. Според д-р Вайш „активността подобрява мускулната сила, гъвкавост и енергия, което намалява болката“.
Той препоръчва нежни, нетравматични дейности за ставите:
- йога;
- стационарен велосипед;
- ходене на бягаща пътека;
- тренировки с леки тежести;
- умерена аеробика.
За начинаещи: започнете с „2 до 10 минути два пъти на ден“ , след което постепенно увеличавайте продължителността.
Целта? Да се поддържат ставите смазани, а мускулите достатъчно тонизирани, за да ги поддържат.
Малко известната роля на компресионните дрехи
Компресионните ръкавици, ръкавици или чорапи могат да окажат истинско влияние. Лекарят напомня: „Тези дрехи подобряват кръвообращението и задържат топлината, което успокоява артритната болка.“
Те са особено полезни за хора, страдащи от остеоартрит на ръцете, коленете или глезените, както и за тези, които често излизат навън в студено време.
Фокусирайте се върху витамин D и омега-3
Зимата води до спадане на нивата на витамин D, което отслабва костите и ставите. „Възрастните трябва да консумират между 20 и 50 ng/mL витамин D на ден“, обяснява хирургът.
Неговите хранителни съвети:
- увеличете консумацията на мазна риба (сьомга, скумрия);
- избирайте обогатени продукти (мляко, зърнени храни);
- помислете за маслото от черен дроб на треска, „една чаена лъжичка покрива всички дневни нужди“.
В комбинация с омега-3, тези хранителни вещества намаляват възпалението на ставите.
Загуба на малко тегло за облекчаване на болките в ставите
Д-р Вайш настоява: „Излишното тегло оказва ненужно натоварване върху ставите.“ Той също така посочва, че кафявата мазнина произвежда възпалителни вещества, които могат да влошат артрита. Дори скромна загуба (от 5 до 10% от теглото) може значително да подобри мобилността и да намали възпалителните пристъпи.
Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.
