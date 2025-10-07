Ще останете изумени какво лекува тиквата

Тиквата не е просто вкусен есенен плод, а истинско природно съкровище с редица ползи за здравето. Богата на витамини, минерали и фибри, тя намира приложение не само в кухнята, но и в народната медицина.

От регулиране на теглото и укрепване на сърцето до облекчаване на проблеми с бъбреците и подобряване на съня — тази ярко оранжева храна може да бъде ценен съюзник в поддържането на добро здраве. В следващите редове ще разгледаме при какви заболявания и състояния тиквата и нейните семки могат да окажат благоприятно въздействие и как най-ефективно да се използват.

При какви заболявания се използва тиквата

Наднормено тегло и затлъстяване

Тиквата е прекрасно средство за отслабващите, тъй като е нискокалорична. Но за разлика от боба, зелето, репичките и други „груби“ представители на флората в двора, тя действа деликатно върху стомашно-чревния тракт. Тиква може да се яде в голямо количество без риск от обостряне на гастрита или подуване на стомаха.

Проблеми със сърцето

Тиквата е истинска панацея за биологичната ни „помпа“. Тя има силно диуретично действие и насища организма с калий. При хипертония и отоци се препоръчва да се изяждат не по-малко от 200 г тиква на ден, независимо от начина й на приготвяне.

Заболявания на бъбреците

Тиквеният сок е много полезен за здравето на отделителната система. Той се препоръчва при болести на бъбреците и пикочния мехур: цистит, пиелонефрит, камъни в бъбреците. За профилактика на организъм, склонен към образуване на камъни, е добре да се провежда веднъж на 2-3 месеца 3-седмичен курс на лечение с тиквен сок. Той се пие веднъж на ден – сутрин по 1 чаша.

Захарен диабет

Прекрасно укрепва кръвоносните съдове при захарен диабет сместа от тиквен и прясно изцеден сок от портокал. Препоръчваната пропорция е 1:1, но тя може да се променя според личния вкус. Пие се по половин чаша 3 пъти на ден 15 минути преди хранене. За диабетиците е много полезно и така нареченото „мляко“ от тиквени семки. Приготвя се по следния начин: 2 чаши тиквени семки се стриват в керамичен съд, заливат се с 3 чаши гореща вода, след това се отцеждат. Полученото „мляко" се изпива в рамките на деня.

Безсъние

Тиквен сок с мед преди лягане действа успокояващо на нервната система и осигурява спокоен сън през нощта. Количеството му се подбира индивидуално - от ракиена чашка до 2/3 чаена чаша.

Глисти

Тиквените семки са известно противоглистно средство. Рецептата за прилагането им не е сложна. Сутрин се прави клизма. 300 г сурови тиквени семки се почистват и счукват. Добавят се 50 г мед. Тази смес се изяжда на гладно в рамките на следващите 2 часа. 3 часа след процедурата се взема слабително на солна основа (магнезиев сулфат), а след още половин час се прави още една клизма.

Токcuкоза

Тиквените семки са отлично средство срещу сутрешното гадене при бременните жени.

Натежали крака

Хората, които прекарват дълго време от деня прави, вечер могат да се отърват от болките в краката с помощта на компреси с тиквена кашица.

Xenamum u холецистит

При заболявания на черния дроб и пикочния мехур се препоръчва да се яде всеки ден каша от тиква с ориз, грис или овесени трици.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.