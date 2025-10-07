Ще останете изумени какво лекува тиквата

Тиквата не е просто вкусен есенен плод, а истинско природно съкровище с редица ползи за здравето. Богата на витамини, минерали и фибри, тя намира приложение не само в кухнята, но и в народната медицина.
От регулиране на теглото и укрепване на сърцето до облекчаване на проблеми с бъбреците и подобряване на съня — тази ярко оранжева храна може да бъде ценен съюзник в поддържането на добро здраве. В следващите редове ще разгледаме при какви заболявания и състояния тиквата и нейните семки могат да окажат благоприятно въздействие и как най-ефективно да се използват.
При какви заболявания се използва тиквата
- Наднормено тегло и затлъстяване
Тиквата е прекрасно средство за отслабващите, тъй като е нискокалорична. Но за разлика от боба, зелето, репичките и други „груби“ представители на флората в двора, тя действа деликатно върху стомашно-чревния тракт. Тиква може да се яде в голямо количество без риск от обостряне на гастрита или подуване на стомаха.
- Проблеми със сърцето
Тиквата е истинска панацея за биологичната ни „помпа“. Тя има силно диуретично действие и насища организма с калий. При хипертония и отоци се препоръчва да се изяждат не по-малко от 200 г тиква на ден, независимо от начина й на приготвяне.
- Заболявания на бъбреците
Тиквеният сок е много полезен за здравето на отделителната система. Той се препоръчва при болести на бъбреците и пикочния мехур: цистит, пиелонефрит, камъни в бъбреците. За профилактика на организъм, склонен към образуване на камъни, е добре да се провежда веднъж на 2-3 месеца 3-седмичен курс на лечение с тиквен сок. Той се пие веднъж на ден – сутрин по 1 чаша.
- Захарен диабет
Прекрасно укрепва кръвоносните съдове при захарен диабет сместа от тиквен и прясно изцеден сок от портокал. Препоръчваната пропорция е 1:1, но тя може да се променя според личния вкус. Пие се по половин чаша 3 пъти на ден 15 минути преди хранене. За диабетиците е много полезно и така нареченото „мляко“ от тиквени семки. Приготвя се по следния начин: 2 чаши тиквени семки се стриват в керамичен съд, заливат се с 3 чаши гореща вода, след това се отцеждат. Полученото „мляко" се изпива в рамките на деня.
- Безсъние
Тиквен сок с мед преди лягане действа успокояващо на нервната система и осигурява спокоен сън през нощта. Количеството му се подбира индивидуално - от ракиена чашка до 2/3 чаена чаша.
- Глисти
Тиквените семки са известно противоглистно средство. Рецептата за прилагането им не е сложна. Сутрин се прави клизма. 300 г сурови тиквени семки се почистват и счукват. Добавят се 50 г мед. Тази смес се изяжда на гладно в рамките на следващите 2 часа. 3 часа след процедурата се взема слабително на солна основа (магнезиев сулфат), а след още половин час се прави още една клизма.
- Токcuкоза
Тиквените семки са отлично средство срещу сутрешното гадене при бременните жени.
- Натежали крака
Хората, които прекарват дълго време от деня прави, вечер могат да се отърват от болките в краката с помощта на компреси с тиквена кашица.
- Xenamum u холецистит
При заболявания на черния дроб и пикочния мехур се препоръчва да се яде всеки ден каша от тиква с ориз, грис или овесени трици.
Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.