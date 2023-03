Учени: Яжте това 4 пъти седмично, за да се предпазите от инфаркт

Храната, която намалява риска от инфаркт

За около почти 30% от пациентите с инфаркт изходът е фатален. Но дори и след прекаран сърдечен удар, има една храна, която може да намали риска от смърт с 50%. До този извод стигат италиански учени. Проучването им е публикувано в Journal of the American College of Cardiology.