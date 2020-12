Безопасна ли е ваксината на Пфайзер и раздавани ли са подкупи от компанията?

A 98-year-old man became the first person in Bristol, England, to receive the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine outside of a trial pic.twitter.com/cnbLP4N01r

Тя е една от най-големите фармацевтични компании в света и към 2018 г. се нарежда на 57-мо място в списъка Fortune 500 на най-големите американски компании по общ приход

The BMJ has grave reservations about the vaccine. These issues together with the massive fines Pfizer has paid for misrepresentation, fraud, and bribery, should have been a red flag to this government for hasty approval, let alone idemnification of the maker. Sad state of the UK. https://t.co/wzG88OAvn1 pic.twitter.com/wLWuGrH83W