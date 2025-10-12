''Не пийте вода от чешмата": Д-р Аспарух Илиев с предупреждение след наводненията

Наводненията по Южното Черноморие и натрупаните отпадъци в София създават условия за разпространение на инфекции, но при бърза реакция и добра хигиена няма повод за тревога. Това заяви пред Нова телевизия д-р Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в университета в Берн.

Рискът от отпадъци и гризачи

„Единични струпвания на боклук за седмица-две не са фатални. Проблем възниква, ако отпадъците престоят дълго и привлекат гризачи – мишки и плъхове, които пренасят фекално-орални инфекции като салмонелоза“, обясни експертът.

Той допълни, че по-ниските температури през есента и зимата забавят развитието на бактерии и насекоми, което естествено намалява риска от епидемии.

Замърсената вода – по-сериозният проблем

По думите на д-р Илиев, ситуацията е по-критична в наводнените райони на Южното Черноморие, където смесването на питейна, дъждовна и канална вода може да доведе до зарази:

„При големи количества вода може да се получи смесване на различни източници, което увеличава опасността от инфекции с Ешерихия коли и други чревни бактерии.“

Той напомни, че в тези райони хората не трябва да пият вода от чешмата, освен ако не е обявена за безопасна, и задължително да мият ръцете, плодовете и зеленчуците си.

Последните проби на Регионалните здравни инспекции (РЗИ) показаха, че водата в Несебър и Приморско остава негодна за пиене, което потвърждава опасенията за замърсяване.

Грип, COVID и RSV — тройната вълна на есента

Освен хигиенните рискове, специалистът предупреди и за нова вирусна вълна през предстоящите месеци.

„Грипният пик и COVID тази година се очакват след Нова година. Новите варианти на коронавируса – Нимбус и Стратос – протичат със силен гърлобол и хрема, но рискът от дълъг COVID остава“, каза д-р Илиев.

Той подчерта, че в този период ще циркулират три основни вируса – COVID-19, грип и респираторен синцитиален вирус (RSV), който е особено опасен за деца и възрастни хора.

„Ваксините срещу COVID и грип трябва да се поставят отново – имунитетът от миналогодишната имунизация е краткотраен.“

Той препоръча на хората да изградят навик за ваксинация всяка есен, тъй като вирусите мутират и новите ваксини се адаптират към актуалните щамове.

ОЩЕ: Д-р Аспарух Илиев: Няма голяма опасност от големи епидемии