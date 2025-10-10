Войната в Украйна:

След прием на добавки за отслабване: Три жени влязоха в болница

10 октомври 2025, 09:10 часа 248 прочитания 0 коментара
Три жени са били приети в болница, след прием на хранителна добавка, която са пили, за да свалят килограми. В социалната мрежа TikTok може да се открият множество позитивни коментари за "СлиМакс". "Господин с името irongesh ги рекламираше в TikTok. Все хубави реклами. Хората много отслабват, нямат странични ефекти. Имаше много коментари на уж доволни клиенти. Беше категорично казано, че добавките нямат странични ефекти, а в рекламата пишеше, че без тренировки, само с тях може да се отслабне", разказа една от пострадалите жени.

Опитва хранителна добавка, но при нея ефектът е вкарване в болницата, почти докарване до смърт. 

Споделя, че е пила добавката точно седем дни в дозата, препоръчвана от мъжа, който рекламира и изпраща добавките до клиенти. На осмия ден обаче се събужда с обрив - по врата, по корема, по гърдите, подмишниците. "Започна сухотата в устата, постоянно да ми се пиеше вода", разказва още потърпевшата.

Следва прием в болницата - в токсикологията на Военномедицинската академия.

По същото време в Дупница, друга майка влиза в спешното отделение. В другия край на България трета жена е приета в лечебно заведение.

Мъжът, който рекламира хранителната добавка и дава предписания как да се пие обяснява пред Нова телевизия, че не знае дали продуктът е регистриран и дали е разрешен за продажба в България. "Аз съм просто дистрибутор на сайта. Обърнете се към сайта, задайте си въпросите там", заявява той.

Виолета Иванова
