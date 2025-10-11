Проф. Кантарджиев: Грип B го няма от 2020 г., ваксините вече не го включват

Специалистът по инфекциозни болести проф. Тодор Кантарджиев заяви, че в резултат на продължителното и по-топло лято грипният сезон у нас може да започне по-късно от обичайното. По думите му, вече не се регистрира вирусът грип В (Ямагата), което според него е очаквано явление.

„Грипен вирус от групата B – от 2020 година го няма. И не забравяйте, че във ваксините го няма“, обясни проф. Кантарджиев. Според него това е естествено, тъй като вирусите се конкурират — когато един преобладава, другите изместват.

По отношение на ваксините той уточни, че през тази година се предлагат френска и холандска ваксина, като разликата между тях не е съществена. Професорът подчерта, че тривалентната ваксина е напълно достатъчна на този етап. Той припомни, че тя се препоръчва от СЗО, особено за хора над 65 години.

Кантарджиев каза още, че се очакват около 500 000 дози ваксини да пристигнат до края на октомври. За децата се предвиждат назални ваксини за възрастовата група 2–18 години: ако детето е било имунизирано миналата година, се изисква само една доза, а при първо ваксиниране — две дози с интервал от месец.

Според проф. Кантарджиев през последните седмици у нас циркулират други респираторни вируси — като риновируси, аденовируси и метапневмовируси — които често “запълват празнината”, когато грипът се забави.

