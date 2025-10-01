Безплатни срещи с пластичния хирург д-р Алпер Аксакал в София и Пловдив!

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ предоставя възможност на всички, които обмислят пластична хирургия в чужбина, за специални срещи с д-р Алпер Аксакал - специалист, който държи на естествените резултати и иновативни хирургични методи, които правят възстановяването по-бързо и без видими белези.

Събитията ще се проведат на:

10 и 11 октомври 2025 г. в София

12 октомври 2025 г. в Пловдив

Кой е д-р Алпер Аксакал?

С повече от 16 години хирургичен опит и над 7 000 успешно извършени операции, д-р Аксакал има значителен опит в пластичната хирургия. Той е особено търсен за затворена ринопластика – иновативна техника за корекция на носа, която позволява естествени резултати, без външни белези и с по-бърз възстановителен период.

Какво може да обсъдите със специалиста?

По време на посещенията в София и Пловдив, д-р Аксакал ще представи своя опит и подход относно следните процедури:

Ринопластика

Блефаропластика (корекция на клепачи)

(корекция на клепачи) Липосукция

Абдоминопластика

Операции на гърди – уголемяване, повдигане или намаляване

– уголемяване, повдигане или намаляване Гинекомастия при мъже

Минимално инвазивни методи – поставяне на ботокс и филъри за освежаване на външния вид.

За кого са предназначени срещите?

Срещите са насочени към хора, които обмислят естетична интервенция в чужбина, в частност Турция. Това е възможност да научите повече за модерните техники в пластичната хирургия и да добиете представа какво може да постигнете чрез тях.

Участието е напълно безплатно, но местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация.

Телефон за записване: 0878 500 730

Повече информация: www.medikara.bg/freeconsults/aksakal-10-11-12-10-25