След 8 години дела: Премахват незаконни конструкции от Борисовата градина

Административният съд в София отхвърли жалбите на "Софтрейд 2003" ООД и ЕТ "Минкин – Албена Минкин" срещу заповед на главния архитект на Столична община за премахване на незаконно поставени конструкции – стоманобетонни фундаменти с метални чадъри в имот от парк “Борисова градина", използван дълги години като автокъща "Капитолия", съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общински строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите.

Съгласно Закона за устройство на територията решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Ако собствениците не изпълнят доброволно заповедта, премахването ще бъде извършено принудително от Столична община.

"Борисовата градина е символ на София и принадлежи на гражданите. Недопустимо е върху терени на парка да се издигат незаконни постройки. Ще бъдем последователни и твърди в премахването на всички такива обекти", заяви кметът на София Васил Терзиев.

