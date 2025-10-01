"Да се показват тези, които посягат на лекари": Д-р Мирослав Ненков за насилието над медици

Защо не се показват хората, които посягат на лекари? Това попита д-р Мирослав Ненков в ефира на Нова телевизия по повод проучване на "Тренд", което показва, че 7% от медиците са били жертва на насилие. Той не е изненадан от цифрите. „Дори бих казал, че процентът на лекарите, подложени на вербална агресия, е много по-висок. Няма лекар в спешно отделение или в Бърза помощ, който да не е бил нападнат с думи“, каза медикът.

ОЩЕ: Образувани са осем производства: Д-р Брънзалов за нападенията над лекари

Според него наказанията за насилие над медици са твърде слабо приложими. "Показва се набитият лекар, но не и човекът, който е осъден. Хубаво е обществото да види, че извършителят получава ефективна присъда", категоричен беше той.

Причини за насилието

По думите му една от основните причини за насилието над лекари е липсата на обучение по комуникация в медицинските университети. "Пациентите идват уплашени, а ние не знаем как да им обясним спокойно, че кръвотечение от носа не е по-спешно от инфаркт. Това е огромен пропуск в нашето образование", смята той.

Бившият служебен министър на здравеопазването смята, че у нас агресията е по-голяма, отколкото в други европейски страни.

ОЩЕ: Психично болен за малко да ослепи медик

Относно таксата при семейните лекари, той каза, че тя е 2.90 лв. "Кое нещо струва 2.90 лв.? Нямаме проблем да дадем 200 лв. за смяна на масло на колата, но имаме проблем да доплатим за собственото си здраве. А то е най-ценното ни притежание", посочи лекарят.