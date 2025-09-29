Ще се облекчи ли смяната на личния лекар чрез "е-Здраве" и то не само два пъти в годината? Нови важни предложения

"Промяната на личния лекар през приложението "е-Здраве" се обсъжда с Националния системен интегратор. Регистрационната форма за избор на личен лекар ще претърпи техническа преработка с цел намаляване на информацията, която трябва да се попълни от лицето, като необходимата допълнителна информация ще се извлича автоматично." Това става ясно от думите на здравния министър доц. Силви Кирилов в отговор на парламентарен въпрос на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Божидар Божанов, показа справка на Actualno.com.

В своето питане съпредседателят на "Да, България" изисква информация относно това дали е възможно процедурата да се облекчи, като за пример дава възможността да се използва именно новото мобилно здравно приложение. В него също така може да се получава и известие при смърт, пенсиониране или прекратяване на договор с НЗОК или друга хипотеза на прекратяване на дейността на личния лекар. "Получаване на нотификация в "е-Здраве", по имейл или по пощата е възможно да бъде реализирано след като бъде осъществена интеграция с ГРАО и НЗОК. Ще бъде включено в следващото надграждане на инфо системата и "е-Здраве", обещава здравният министър по темата.

Как е сега?

Съгласно сегашната нормативна уредба всяка календарна година от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември всяко здравноосигурено лице може да избере друг лекар - това е предвидено за случаите, в които лицата вече са избрали лекар, но желаят да изберат друг, което по законовия смисъл означа да направят "преизбор". Останалите възможности за избор извън тези месеци са при извънредни ситуации, като например трайна невъзможност избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ, при промяна на настоящия адрес на лицето, при временно пребиваване в друго населено място и др. Именно затова тези два едномесечни периода са само за случаите на преизбор на лекар, продиктувани от волята на самото лице, а не от независещи от него други обективни причини. Смяната е ограничена до два пъти с цел стабилност на здравната система, подчертава здравния министър.

От ведомството обясняват още, че целта е и осигуряване на стабилност и проследимост в медицинската грижа - всеки лекар да може да проследява адекватно здравословното състояние на пациентите си, да планира прегледи и имунизации, да проследява хронично болните пациенти и да има постоянен контакт с тях.

Честата смяна на лекаря може да доведе до нарушаване на непрекъсваемостта на лечението, особено при хронично болните. Други причини са свързани с предпазването от злоупотреби, като например спекулативно поведение на пациенти и лекари с цел смяна за получаване на определени лекарства при отказ на един или друг лекар, за получаване на документи и болнични и т.н.

"Евентуални промени в тази насока в Наредбата, трябва да бъдат задълбочено анализирани и обсъдени, защото с цел въвеждане на облекчение на пациентите, да не се допусне да бъдат нарушени техните права да получават своевременна и качествена медицинска помощ", подчертава Кирилов.

