БФБаскетбол реши: Росен Барчовски приключи с националния отбор

Росен Барчовски повече няма да води мъжкия национален отбор по баскетбол на България. Това реши Управителният съвет на Българската федерация по баскетбол по време на заседание на Централата. Договорът на Барчовски изтече и няма да бъде подновен, като основната причина е това, че специалистът не успя да класира България за основните квалификации за Световното първенство през 2027 година в Катар.

Националният отбор по баскетбол ще има нов треньор

Барчовски пое националния отбор на България през септември 2019 година, като за шест години успя да класира България на ЕвроБаскет 2022. Сега федерацията по борба ще потърси друго развитие на националния отбор, като за наследник на Барчовски е предложен старши треньорът на Чернон море Васил Евтимов.

Още: Тити Папазов: Българският баскетбол е 9-а дупка на кавала! Докато дишам, няма да позволя Левски да го няма!

Мечтата на България за Световно приключи след разгром от Нидерландия през август. След мача Барчовски каза, че "Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това."

Тогава Барчовски каза още: "Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра."

Още: България съвсем осиротя за съдбоносния мач с Германия - трето голямо име отпадна от сметките на Барчовски