Голяма тенис легенда обяви, че краят е близо

01 октомври 2025, 13:53 часа 420 прочитания 0 коментара
Френският тенисист Гаел Монфис обяви, че следващият сезон 2026 ще бъде последен в неговата професионална кариера в тениса.

Монфис спира с тениса в края на 2026-та

39-годишният французин спечели първата си титла на ниво АТП преди цели 20 години, а в ранглистата достигна до номер 6 през 2016 година.

Сред най-големите постижения в кариерата на 193-сантиметровия тенисист са полуфиналите на "Ролан Гарос" през 2008 година и на Откритото първенство на САЩ осем години по-късно.

Гаел Монфис

"Когато обичаш нещо толкова много, винаги имаш чувството, че е неправилно да се откажеш. Но на 40 години това ще бъде правилното решение за мен", написа в социалните мрежи Монфис.

Французинът, който е известен като един от най-големите шоумени на корта, има 13 титли в кариерата си. Той е женен за украинската тенисистка Елина Свитолина, а в момента е номер 53 в световната ранглиста.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
