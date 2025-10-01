Цели 10 автомобила с нарязани гуми в курортно село

Гумите на 10 автомобила, паркирани на различни улици в курортното село Спанчевци, община Вършец, са били срязани през миналата нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

На място е направен оглед от оперативна група на полицията, която е установила, че всичките гуми са срязани по идентичен начин, като вероятно е използван един и същи остър предмет.

Говорителят на дирекцията в Монтана комисар Йордан Христов съобщи за БТА, че по случая е образувано досъдебно производство и има заподозрян, който засега не е задържан.

Той уточни, че в последните години в региона има случаи на срязани гуми на автомобили, но не на толкова много наведнъж.

