"Не играете футбол, а баскетбол": Джейми Карагър попиля Ливърпул след загубата от Галатасарай

Бившият защитник на Ливърпул Джейми Карагър критикува мърсисайдци за загубата им с 0:1 от Галатасарай във втория кръг на Шампионската лига.

Карагър критичен към играта на Ливърпул

„Не видях игра на топ клуб. Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол. Не мисля, че топ отборите играят по този начин. Мисля, че мениджърът имаше толкова лесен минал сезон, че сега ще трябва наистина да си изкарва прехраната“, каза Карагър, цитиран от Sky Sports.

Ван Дайк призна за "глупави грешки"

Критичен към представянето на Ливърпул бе и капитанът Върджил ван Дайк. "Мразя да губя. Няма място за паника, но определено трябва да играем по-добре", заяви Ван Дайк, цитиран от агенция Ройтерс.

"Направихме крачка напред по отношение на желанието да работим повече, да се раздаваме повече, но това не беше трудно, защото през уикенда срещу Кристъл Палас изглеждахме наистина зле. Трябва да си реализираме положенията и да спрем да допускаме глупави грешки."

"Лесно е да се каже, но трябва и да го правим. Продължаваме да работим и гледаме напред към следващия мач", каза още капитанът на шампионите на Англия.

