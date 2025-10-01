Населените места без вода в България: Тройно повече са от това, което казва държавата, смята "Зелено движение"

Според държавата населените места без вода в България към момента са 200, а според "Зелено движение" са поне тройно повече - 598, от които 450 са с официални заповеди за режим на водата от 1 януари до момента. Това са около 530 000 човека, каза в Студио Actualno съпредседателят на формацията Тома Белев, който заедно с колегите си следи изкъсо кризата с безводието и събира данни за страната.

И това са само консервативни данни

"Ние не сме успели да обхванем всички места с официални данни. В нашия регистър на безводието и картите, които поддържаме, в община Кирково има 3 населени места, за които имаме информация, че са издадени заповеди, че има сериозен проблем с водоснабдяването. По думите на кмета – те са 12, само че когато поискахме информацията по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), не получихме отговор", каза Белев.



"Тоест минимумът е 598, максимумът е вероятно около 700, защото имаме 10% от населените места в България, в които няма ВиК оператор. Това са минимум 600 населени места, които никой не обслужва, и няма кой да обяви режим на водата, ако те нямат вода. Режим на водата се обявява, когато ВиК операторът го предложи на кмета", разясни той.

Националният борд по водите - "имитация на загриженост"

Съпредседателят на "Зелено движение" коментира и сформирания от Министерски съвет Национален борд по водите - по решение на 51-вото Народно събрание: Извънредната инициатива на Пеевски за Борд по водите се изстреля скоростно - премиерът свика първо заседание.

Бордът е "една имитация на загриженост", смята Белев. "Ако искат депутатите да му създадат права, те щяха да променят закона. А те взеха едно решение Министерският съвет задължително да създаде Национален борд по водите, като дори не определиха структурата му. Той няма правомощия и може да си приказва, каквото си иска".

