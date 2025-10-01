"Искаме запис или се спестява истината": Ботев последва примера на Левски - изиска ВАР-аудио от БФС

Ботев Пловдив последва примера на Левски и също изиска да получи ВАР-аудио от Съдийската комисия към Българския футболен съюз. "Канарчетата" имат претенции към нарушението на Рилдо срещу вратаря Даниел Наумов в началото на двубоя на "Колежа". В Ботев смятат, че Рилдо е трябвало да бъде изгонен, а футболистът на Левски получи само жълт картон. По подобен начин и Левски изиска от БФС ВАР-аудио, но за срещата с Лудогорец, когато "сините" също имаха претенции към съдийските отсъждания.

Ето какво пишат от Ботев Пд:

"Във връзка със срещата от 6-ия кръг на Първа лига между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София се обръщаме към Вас с исканe за достъп до ВАР-аудиото. Конкретната ситуация, към която е насочено нашето искане, е в първите секунди на двубоя, когато Даниел Наумов бе ударен грубо от Рилдо Фильо."

Заради сериозния обществен интерес към мача и принципите на феърплей се надяваме молбата ни да бъде удовлетворена. В противен случай това ще означава, че се покриват действията на съдиите в двубоя и се спестява истината на цялата футболна общественост. Очакваме бърз отговор на нашата молба", написаха от пловдивския клуб."

